Bei einem Brand in einem Industriegebiet in Schönaich (Kreis Böblingen) mussten in der Nacht auf Mittwoch rund 30 Menschen aus einem Haus gerettet werden. Der Schaden ist laut Polizei hoch.

In der Nacht auf Mittwoch geriet in Schönaich (Kreis Böblingen) zunächst ein Auto in Brand. Dies teilte die Polizei mit. Das Feuer breitete sich schnell aus, griff auf weitere Autos und eine Hausfassade über und verursachte einen hohen Schaden. Schönaich: Gebäude evakuiert Die Feuerwehr rettete 27 Bewohner, einige von ihnen über eine Drehleiter. Das Haus in Schönaich ist nach dem Einsatz zum Teil nicht mehr bewohnbar. Für zwei Menschen wurde eine Notunterbringung organisiert. Ein Bewohner wurde den Angaben nach durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt. 31 Menschen im Haus, nur fünf von ihnen dort gemeldet Das Haus sei zwar kein klassisches Wohnhaus, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen, aber dort seien fünf Personen gemeldet gewesen. Tatsächlich hätten sich aber 31 Menschen dort aufgehalten. Ersten Vermutungen zufolge könnte es sich um eine Arbeiterunterkunft handeln. Die Ermittlungen zum Brand dauern an. Laut Polizei entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 400.000 bis 500.000 Euro. Stuttgart-Feuerbach: Auch hier griff Feuer von Autos auf Gebäude über Erst in der vergangenen Woche hatte in Stuttgart-Feuerbach ein Feuer von Autos aus auf ein Gebäude übergegriffen. Da die Feuerwehr die Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig retten konnte, wurde niemand verletzt. Auch hier entstand ein hoher Schaden.