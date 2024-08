Am Montagabend ist ein Feuer in einem Gebäudekomplex in Gerlingen ausgebrochen und hat zwei von drei Gebäudeteilen zerstört. Das Gebäude musste evakuiert werden.

Ein Brand in der Innenstadt von Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) hat am Montagabend gegen 21 Uhr einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Ein Gebäudekomplex war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde den Angaben nach dabei niemand. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude, die Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch die Stadt Gerlingen in andere Unterkünfte gebracht. In dem betroffenen Gebäudekomplex befinden sich neben Wohnungen auch diverse Geschäfte. Ein Großteil der Bewohner und Bewohnerinnen konnte selbstständig die betroffenen Gebäudeteile verlassen, zwei Bewohner mussten durch die Polizei evakuiert werden. Brand in Gerlingen: Bewohner können Teile des Gebäudes wieder betreten Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Zwei der drei Gebäudeteile können wieder betreten werden. Die Arbeiten von Feuerwehr und Polizei wurden den Angaben nach mehrfach durch Schaulustige gestört. Die angrenzende Straße war laut einem Polizeisprecher rund drei Stunden lang gesperrt. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.