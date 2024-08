Für die Feuerwehr Stuttgart begann der Donnerstag mit einem Großeinsatz: Am frühen Morgen waren in einem Hinterhof zwei Autos in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Wohnhaus über.

In einem Hinterhof in Stuttgart-Feuerbach haben am Donnerstagmorgen zwei Autos in Flammen gestanden. Als die Feuerwehr gegen 5 Uhr eintraf, war das Feuer bereits auf das Wohnhaus übergegangen, denn die Parkplätze befanden sich in einem Carport unter den Wohnungen. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Nach Brand in Stuttgart-Feuerbach: Zwei Wohnungen nicht mehr bewohnbar Die Lage sei schnell unter Kontrolle gewesen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden, das Feuer war zügig gelöscht. Einige Stunden brauchten die Einsatzkräfte noch, um die Fassade auf Glutnester abzusuchen. Gegen 7:30 Uhr sei der Einsatz wieder beendet gewesen. Zwei der Wohnungen wurden laut Feuerwehr durch den Brand allerdings so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. Für die Betroffenen werden nun Unterkünfte organisiert. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.