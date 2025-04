30 Jahre nach Veröffentlichung kehrte das millionenfach verkaufte Brettspiel Catan zurück nach Stuttgart. Bei der WM traten Spielende aus 60 Ländern an. Der Pokal ging nach Kanada.

Wer schon immer mal sehen wollte, wie im Brettspiel Catan echte Profis aus aller Welt etwa zwei Schafe gegen ein Lehm tauschen, konnte das am Samstag und Sonntag im Alten Schloss in Stuttgart erleben. Dort fand die Catan-Weltmeisterschaft 2025 statt. Sieger wurde Kohulan Narendran aus Kanada, Silber ging an Italien, Bronze sicherte sich Mexiko. Die beiden deutschen Teilnehmenden schieden in den Vorrunden aus.

Benjamin Teuber (links) ist der Sohn des kürzlich verstorbenen Erfinders von Catan, Klaus Teuber. Am Rande der Catan-WM 2025 in Stuttgart teste er mit Kosmos-Redaktionsleiter Arndt Fischer (rechts) eine kleine Erweiterung für das Brettspiel. SWR Fabian Ziehe

Stuttgart als Wiege des Brettspiels Catan

Stuttgart war nicht zufällig Austragungsort der Weltmeisterschaft: 1995, also vor 30 Jahren, kam das Brettspiel beim Stuttgarter Verlag Kosmos heraus. Erfunden hat es Klaus Teuber aus Darmstadt, der vor zwei Jahren verstorben ist. Das Spiel wurde seither weltweit etwa 45 Millionen Mal verkauft. Es gilt als ein zentraler Impulsgeber für neue, moderne Brettspiele weltweit. Die erste WM hatte bereits 1998, drei Jahre nach Erscheinen des Spiels stattgefunden. Stuttgart war zum ersten Mal Austragungsort für das Turnier.

Das Foyer des Landesmuseums Württemberg im Alten Schloss Stuttgart bei der Catan-WM 2025. SWR Fabian Ziehe

Austragung-Halle war das Foyer des Landesmuseums Württemberg: An einer langen Reihe von Tischen absolvierten die Teilnehmenden am Samstag ihre vier Vorrundenspiele. Nur 16 von ihnen traten am Tag danach in den Finalrunden an. Parallel dazu konnten Besucher das Spiel Catan und weitere Brettspiele kennenlernen, dafür standen Spieleerklärer bereit. Da parallel der Museumsbesuch weiterlief, gab es rund um das Turnier immer einige Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zur Fußball-EM sangen die britischen Fans 1996 ihr berühmtes "Football's coming home" - eine solche Hymne für Catan wäre für Stuttgart dieses Jahr auch passend: Nicht nur, weil es von dort aus seinen Siegeszug begann, sondern auch, weil das ikonische Cover - eine aufgehende Sonne hinter einer Stadtkulisse - vom Plakat des Musicals "Miss Saigon" inspiriert war, dass zu der Zeit am Stuttgarter SI-Zentrum gespielt wurde.

Im Original-Cover von "Die Siedler von Catan" war auch ein wenig Stuttgart: Das Motiv der aufgehenden Sonne war inspiriert vom Musical-Plakat zu "Miss Saigon", das damals in Stuttgart gespielt wurde. Kosmos

Die Kosmos-Redaktion betreut weiterhin von Stuttgart aus das Spiel - zusammen mit der Firma Catan aus Darmstadt. Nach dem Tod von Autor Klaus Teuber 2023 wird diese von seinen Söhnen Benjamin und Guido geführt. Die Spielmarke wird bis heute intensiv weiterentwickelt. So erschien vergangenes Jahr "Catan - Energien", bei dem die Spielenden beim Siedeln auch an die Energieversorgung von Catan denken mussten.

Siedeln, handeln, wachsen, gewinnen: So spielt man Catan

Das Brettspiel Catan von Claus Teuber aus dem Kosmos Verlag mit Sitz in Stuttgart hat 30 Jahre nach Erstveröffentlichung ein neues Coverbild erhalten. Kosmos Catan (früher: Die Siedler von Catan) von Klaus Teuber Spieleranzahl: 3 bis 4 Personen Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: etwa 75 Minuten Spieleart: Würfelspiel Verlag: Kosmos Preis: ca. 35 Euro

Beim Spiel "Catan" ziehen die Teilnehmenden gemeinsam auf die Insel Catan und besiedeln das Eiland - bestehend aus sechseckigen Landschaftsteilen, die zusammen als Spielplan auch ein großes Sechseck bilden. Zum Besiedeln brauchen die Spielenden Rohstoff-Karten wie Holz, Schaf oder Lehm. Damit bezahlen sie die Siedlungen, Städte und Straßen, die sie bauen. Zwei Würfel entscheiden vor jedem Spielzug, auf welchem Landschaftsfeld neue Rohstoffe gewonnen werden können - diese sind durchnummeriert mit den Zahlen möglicher Würfelwürfe (also Zweier bis Zwölfer).

Als "Siedler von Catan" erschien das Brettspiel 1995 mit Holzmaterial. Heute sind die Städte und Siedlungen aus Kunststoff modelliert, zum Verstauen des Materials gibt es Kisten und Kartenspender und ein Rahmen hält die sechseckigen Spielfelder in Form. Kosmos

Bei Catan spielt das Würfelglück also eine bestimmte Rolle. Allerdings können die Spielenden ihre Siedlungen und Städte so platzieren, dass sie an Feldern liegen, die der Wahrscheinlichkeit nach öfter gewürfelt werden. Zudem können die Spielenden untereinander Rohstoffe tauschen, es wird also oft gefeilscht. Und es gibt viele verschiedene Wege, an die für den Sieg notwendigen zehn Siegpunkte zu kommen. Letztlich gehört also auch Verhandlungsgeschick, taktisches Vorgehen und genaues Beobachten der Mitspielenden zum erfolgreichen Catan-Spiel.

Spezial-Edition zum Landes-Jubiläum

Das Spiel hat 1995 den weltweit wichtigsten Jury-Preis "Spiel des Jahres" erhalten. Den Stuttgarter Kosmos-Verlag, der schon drauf und dran war, seine Brettspiel-Sparte an eine japanische Firma zu verkaufen, ist mittlerweile einer der weltweit führenden Brettspiel-Verlage. Das Grundspiel hat mittlerweile drei Erweiterungen, zahlreiche für sich allein spielbare Extra-Versionen und Adaptionen erfahren. Die Kartenspiel-Version für zwei Spielende war 1997 zum Spiel des Jahres nominiert worden. 2012 erschien zudem eine Sonder-Edition der Siedler von Catan zum 60-Jahre-Jubiläum des Bundeslandes Baden-Württemberg.