Das sonnige Wetter der vergangenen Tage hat auch eine Schattenseite. Die Waldbrandgefahr im Land steigt auf die zweithöchste Warnstufe. Gerade am Sonntag muss aufgepasst werden.

Die anhaltende Trockenheit sorgt bereits früh in diesem Jahr für eine hohe Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg. In vielen Teilen des Landes gilt bereits die zweithöchste Gefahrenstufe vier. Doch weil weiterhin kein Regen in Sicht ist, dürfte die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen sogar noch steigen. Auch gab es bereits einige kleinere Brände, welche die Feuerwehr aber recht schnell unter Kontrolle bringen konnte.

Kleinere Brände in Ostrach und in Affalterbach

So brannte es am Freitagnachmittag in Ostrach (Kreis Sigmaringen). Die Feuerwehr konnte den Flächenbrand beim Buchbühl-Denkmal rasch löschen, so dass er sich nicht weiter als auf 35 Quadratmeter ausbreiten konnte. Ebenfalls am Freitagnachmittag brannte es gegen 15 Uhr in einem Mischwald in Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Betroffen war eine Fläche von 250 bis 400 Quadratmeter, nördlich der Sportanlage Jahnstraße. Da es nur am Boden brannte, konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Allgemein ist die Waldbrandgefahr im Großraum Stuttgart laut Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon relativ hoch. Während die Messstation "Stuttgart Schnarrenberg" mit Warnstufe drei noch eine "mittlere Gefahr" aufweist, wurde am Stuttgarter Flughafen bereits Stufe vier (hohe Gefahr) erreicht.

Gerade in weiten Teilen Badens steigt die Waldbrandgefahr

Auch an vielen anderen Messtationen im ganzen Land wird die zweithöchste Warnstufe erreicht. So beispielsweise in Mannheim, Freiburg und Baden-Baden oder aber in Balingen (Zollernalbkreis), Sigmaringen und Rottweil. Am Samstag erreichen 16 der 60 Stationen des DWD die zweithöchste Warnstufe. Alle übrigen liegen bei Stufe drei.

Doch steigt die Waldbrandgefahr gerade am Sonntag deutlich an. 44 der 60 Messstationen erreichen dann die zweithöchste Warnstufe, die mit "hohe Gefahr" ausgewiesen ist. Am Montag wird noch bei der Hälfte der Stationen Stufe vier erreicht. Am Dienstag und Mittwoch nimmt die Waldbrandgefahr etwas ab, liegt aber weiterhin bei Stufe drei.

Meiste Waldbrände in Deutschland zwischen Mai und Juli

Dass die Waldbrandgefahr bereits so früh im Jahr steigt, ist statistisch gesehen nicht ungewöhnlich. Die Zahl der Brände steigt meistens schon im April an. Einen richtigen Sprung gibt es dann im Mai. Im Jahr 2023 verbrannten hier in Deutschland 60 Prozent der Schadensflächen. Im Juni und Juli gab es sogar noch mehr Brände, allerdings war die betroffene Fläche nicht so groß wie im Mai.

Angesichts der Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahr ist in den kommenden Tagen der verantwortungsbewusste Umgang mit Feuer und das richtige Verhalten im Wald umso wichtiger. Schließlich ist häufig der Mensch mitverantwortlich für Waldbrände.