SWR-Redakteurin Katharina Kurtz SWR

Katharina Kurtz arbeitet als Redakteurin, Moderatorin und Reporterin für das SWR Studio Stuttgart. Sie ist viel in der Online-Welt des SWR unterwegs und liebt außerdem das Radio: als Nachrichten-Sprecherin im Studio oder vor Ort bei den Menschen in der Region Stuttgart.

Vor dem SWR

Katharina Kurtz hat Journalistik, Politik und Geschichte studiert. In Praktika ging es für sie zu verschiedenen Zeitungen und in mehrere Sender des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Volontariat absolvierte Katharina Kurtz an der Journalistenschule ifp in München.