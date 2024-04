Egal ob Rostbraten, Maultaschen oder vegetarische Bowl: Essen gehen im Restaurant in Stuttgart und Umgebung ist teuer geworden. Wer will sich das noch leisten? Und gibt es Ausnahmen?

Hi, ich bin Katharina Kurtz und Redakteurin im SWR Studio Stuttgart. Diese Woche geht's im Wochenrückblick in der Region Stuttgart um Essen und um Geld. Und ein bisschen schlecht wird einem dabei irgendwie auch.

Restaurant in Waiblingen trotzt der Mehrwertsteuer

Es ist schon ein bisschen verrückt: Ein Zwiebelrostbraten für 6,90 Euro. Das gab es ja nicht mal vor der Erhöhung der Mehrwertsteuer, Inflation oder vor Corona. Sogar der Döner kostet heutzutage mehr. Aber auf genau dieses Niedrigpreis-Konzept hat für zwei Monate ein Wirt in Waiblingen gesetzt. Und siehe da: Die Leute kamen in Scharen und der Wirtshaus-Chef sagt, er habe gut Gewinn gemacht. Ob seine Idee super war oder ein Dumping-Modell, das wird im Instagram Post von SWR Aktuell heiß diskutiert.

In dem Fall in Waiblingen ist die Rechnung offenbar aufgegangen. Aber das Konzept ist doch eher die Ausnahme. Die meisten Gastronomen mussten wegen der Mehrwertsteuererhöhung ihre Preise anheben. Und ganz ehrlich: Ich finde im Restaurant essen gehen mittlerweile ganz schön teuer. In einer meiner Lieblingsweinstuben hat der Rostbraten vor Corona rund 20 Euro gekostet - jetzt kostet er rund 30 Euro. Das große Saftschorle dazu 5,80 Euro. Sogar der To Go-Pizzaladen bei mir ums Eck verlangt für eine - zugegebenermaßen sehr leckere - Pizza mit Parmaschinken mittlerweile 17,40 Euro.

Stimmt ab! Ich gehe weiterhin oft essen. Mich stören die Preise nicht. Die Wirte müssen ihre Kosten decken, schon klar. Aber teuer find ich's trotzdem und gehe seltener essen. Alles ist teurer geworden, nicht nur ein Restaurantbesuch. Daher halte ich mein Geld zusammen und koche lieber Zuhause. Abschicken

Letzte Woche wollten wir von euch wissen, wie ihr zum Thema Kiffen steht. Die meisten (41,4 Prozent) haben geantwortet: "Leben und leben lassen. Kiffen ist Privatsache, genauso wie Rauchen oder Trinken."

Wer jetzt gerade angekreuzt hat, dass er lieber Zuhause kocht, der kann auch mal ins Rezeptarchiv von den Kolleginnen und Kollegen von SWR1 und SWR4 reinschauen. In den letzten Rezepten von SWR1 Pfännle gibts Klassiker wie etwa Spätzle, aber modern gekocht. Die Spätzle sind dann zum Beispiel petersiliengrün oder tomatenrot.

Und auch SWR4 Kochexperte Jörg Ilzhöfer hat immer einen Vorschlag, wenn wir keine Ahnung haben, was wir kochen sollen. Nur das Aufräumen in der Küche nach dem Kochen, das bleibt halt doch an uns selbst hängen - schade eigentlich.

Gutes Preis-Leistung-Verhältnis: Restaurant mit dem Bib Gourmand

Wenn es doch mal ein Besuch im Restaurant und etwas Besonderes sein darf: Die Sternerestaurants, die vom Guide Michelin ausgezeichnet werden, kennen viele. Die Preise sind allerdings oftmals astronomisch.

Kein Schnäppchen, aber trotzdem etwas preisgünstiger sind in der Regel Restaurants, die vom Guide Michelin den sogenannten "Bib Gourmand" verliehen bekommen haben. Diese Auszeichnung steht für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch in der Region Stuttgart gibt es einige dieser Lokale: beispielsweise in Korb, Winterbach (beide Rems-Murr-Kreis), Plochingen (Kreis Esslingen) und in Stuttgart.

Über den Rostbraten für 6,90 Euro hat SWR Aktuell am 16.4.2024 berichtet.