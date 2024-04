Urteil: Bis zu sieben Jahre Haft

Im Zusammenhang mit tödlichen Schüssen auf einen damals 18-Jährigen sind zwei junge Männer zu Haftstrafen verurteilt worden. Kurz vor dem Urteil sprach Lukas' Mutter über die Tat.

In Stuttgart sind am Mittwoch zwei junge Männer wegen des gewaltsamen Todes eines damals 18-Jährigen in Asperg (Kreis Ludwigsburg) zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Der Hauptangeklagte, der Lukas durch Schüsse am Osterwochenende 2023 getötet hatte, wurde zu sieben Jahren Haft verurteilt, ein mitangeklagter Fahrer zu fünfeinhalb Jahren. Ein dritter Angeklagter wurde freigesprochen. Die Tat ereignete sich auf einem Schotterplatz vor dem Asperger Jugendhaus. Der Getötete und sein Begleiter, der lebensgefährlich verletzt wurde, sollen Messer mit sich geführt haben.

Weil die Angeklagten zur Tatzeit zwischen 17 und 21 Jahre alt waren, fand der Prozess vor der Jugendkammer des Gerichts statt. Die Mutter des Getöteten hatte am Tag vor der Urteilsverkündung dem SWR gesagt, sie hoffe auf ein gerechtes Urteil nach dem Erwachsenenstrafrecht: "Denn diese Tat war für uns keine jugendliche Leichtsinnstat", sagte sie. Das Gericht verurteilte die beiden jungen Männer am Mittwoch jedoch nach dem Jugendstrafrecht.

Die Mutter des getöteten Lukas im Gespräch mit dem SWR SWR

Die Mutter von Lukas war Nebenklägerin. Ihrer Ansicht nach war es Mord - nicht Totschlag. "Wenn jemand mit einer Kriegswaffe zum Tatort oder zu einem Gespräch kommt und die Waffe vorher entsichert, dann weiß er, was er tut."

Totschlag oder Mord? Totschlag bedeutet, dass ein Täter jemanden vorsätzlich umgebracht hat. Das kann auch bedeuten, dass er dessen Ableben nur billigend in Kauf genommen hat. Das Strafmaß beträgt mindestens fünf Jahre, in minder schweren Fällen ein bis zehn Jahre. Das kann der Fall sein, wenn der Täter im Affekt handelte oder aus Eifersucht. In besonders schweren Fällen ist aber auch lebenslang möglich. Ist kein Vorsatz erkennbar, handelte der Täter fahrlässig. Wollte er den oder die andere/n nur verletzen, geht es um Körperverletzung mit Todesfolge. Um Mord geht es nur, wenn eines der Mordmerkmale vorliegt. Das kann Heimtücke sein oder bei besonderer Grausamkeit. Mord liegt ebenfalls vor, wenn der Täter aus niederen Beweggründen handelte, also aus Habgier, Mordlust oder zur sexuellen Befriedigung. Wenn die Tat als gemeingefährlich einzustufen ist, wird ebenfalls auf Mord erkannt: Dazu müssen weitere Menschen gefährdet worden sein, zum Beispiel durch eine Bombe oder Brandstiftung. Bei Mord ist das Strafmaß lebenslang.

Seit der Tat habe sie außerdem den Eindruck, dass sich viele in Asperg weniger sicher fühlten als zuvor.

Das Sicherheitsgefühl ging vielleicht bei vielen weg. Viele machen sich Gedanken darüber, dass man ein Streitgespräch vielleicht nicht mehr einfach nur mit Reden regeln kann.

Große Anteilnahme in Asperg nach dem Tod von Lukas

Die Anteilnahme am Tod ihres Sohnes habe ihr geholfen. "Es war unglaublich: Schon am ersten Tag kamen viele zu uns nach Hause, haben Beileid bekundet. Das ging mindestens zwei Wochen so", erzählte die Mutter. Viele hätten auch in Briefen ihre Anteilnahme ausgedrückt.

Die Anteilnahme am Tod ihres Sohnes habe ihr geholfen, erzählt die Mutter von Lukas. SWR

Jugendliche hielten an dem Baum, an dem Lukas getötet wurde, Nachtwachen ab, berichtet seine Mutter. Die Familie spricht vom "Luki-Baum", weil das sein Spitzname gewesen sei. "Die Bäckereien haben Brötchen gebracht. Manche Eltern kamen mit Pizza und die Anteilnahme war so groß, es war unglaublich." Der Bürgermeister von Asperg, Christian Eiberger (parteilos), habe dort ein Zelt aufstellen lassen.

Blumen, Kerzen und Fotos erinnern am Rand eines Parkplatzes an den Verstorbenen. Die Gesichter auf den Fotos haben wir auf Wunsch der Angehörigen verpixelt. SWR Philipp Pfäfflin

Trauer macht Arbeiten für Lukas' Mutter unmöglich

Obwohl sie beim Gang durch Asperg an vielen Stellen an ihren getöteten Sohn erinnert werde, wolle sie in dem Ort bleiben. "Aber ich gehe nicht mehr so viel weg", sagte sie. "Ich habe meinen kleinen Bereich und vielleicht wird er auch wieder irgendwann ein bisschen größer - aber momentan geht nicht mehr alles."

Der Tod ihres Sohnes mache ihr noch immer sehr zu schaffen, weshalb sie in psychologischer Behandlung sei. Ihren Beruf könne sie nicht mehr ausüben. "Ich schaffe den Alltag eigentlich nur mit Tabletten." Egal, welches Urteil am Mittwoch im Prozess um die Tat falle: "Wir haben lebenslang bekommen", sagte seine Mutter vor der Urteilsverkündung über ihre Familie.