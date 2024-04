Für ihr Projekt zur Erinnerung an jüdische Mitmenschen bekommen zwei Lehrende vom Kolleg St. Blasien den Deutschen Lehrkräftepreis. Ein Preis geht nach Ludwigsburg.

Ein Jahr lang haben sich Alena Bauer und Johannes Heitmann zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern am Kolleg St. Blasien (Kreis Waldshut) mit dem Schicksal jüdischer Mitbürger auseinandergesetzt. Dafür haben sie am Montag in Berlin den Deutschen Lehrkräftepreis in der Kategorie "Unterricht innovativ" erhalten. Harmeet Dawan, Lehrer für Biologie, Sport und "Glück" an der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg, wurde ebenfalls ausgezeichnet - für seinen "begeisternden und kreativen" Unterricht. Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrkräfte und Teams sowie Schulleitungen aus zwölf Bundesländern.

So berichtete SWR1 Baden-Württemberg über den Lehrkräftepreis:

Mit Schulprojekt eine Erinnerungskultur in St. Blasien angestoßen

Bis vor wenigen Jahren erinnerte in St. Blasien fast nichts an die Opfer des Nationalsozialismus. Inzwischen gibt es in dem Schwarzwaldstädtchen neun Stolpersteine, mit denen der verfolgten und zum Teil umgebrachten jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht wird. Außerdem gab es eine Ausstellung und im Netz wurde ein digitales Gedenkbuch geschrieben. All das ist das Ergebnis des Geschichtskurses "Gegen das Vergessen. Stolpersteine und Erinnerungskultur" der Jesuitenschule Kolleg St. Blasien. Dabei sind Alena Bauer und Johannes Heitmann mit ihren Schülerinnen und Schülern tief in die Vergangenheit getaucht.

Zentral war so eine Selbstwirksamkeit: Die Schülerinnen und Schüler haben etwas produziert, sie haben etwas recherchiert, sie haben es öffentlich präsentiert im Gemeinderat, mussten das auch verteidigen, teilweise gegen Widerstände. Sie haben aktiv teilgenommen hier am Stadtleben.

In den Archiven und im Internet begaben sich die Internatsschüler auf die Spur verfolgter Juden und erlebten, "dass sie sich mit verstaubten Akten einer Person annähern können", sagt Lehrer Johannes Heitmann. Die Schicksale, auf die sie dort stießen, das Kämpfen der Opfer um Wiedergutmachung nach dem Krieg, all das sei "für die Schüler unfassbar emotional" gewesen. Ebenso der Kontakt zu den Nachfahren.

Geschichtsunterricht hautnah: Johannes Heitmann (vorne) und Alena Bauer (im Hintergrund vor der Tafel) in einer Klasse des Kollegs St. Blasien. SWR

Lehrer-Duo machte Schüler zu aktiven Geschichtsforschern

Diese Art, Geschichte aktiv und realitätsnah zu erforschen sowie es multimedial und öffentlichkeitswirksam aufzuarbeiten, würdigte die Jury des Deutschen Lehrerpreises jetzt mit dem Ersten Preis in der Kategorie "innovativer Unterricht". "Wir sind wahnsinnig stolz, dass die Arbeit unserer Schülerinnen und Schüler jetzt durch diesen Preis noch einmal gewürdigt wird", so Johannes Heitmann. Die Auszeichnung ist mit 2.000 Euro dotiert.

Johannes Heitmann und Alena Bauer, Preisträger des Lehrkräftepreises aus St. Blasien. privat

Ludwigsburger gehört zu den zehn besten Lehrkräften Deutschlands

Auch Harmeet Dawan von der beruflichen Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg durfte sich am Montag in Berlin über eine Auszeichnung freuen. Er ist der dritte prämierte Pädagoge aus Baden-Württemberg und einer von zehn "Ausgezeichneten Lehrkräften" in Deutschland. Vorgeschlagen haben ihn dafür seine eigenen Schülerinnen und Schüler. Aber auch seine Kolleginnen und Kollegen sind von seinen Unterrichtsideen begeistert.

Harmeet Dawan (2.v.r) von der Mathilde-Planck-Schule Ludwigsburg (Baden-Württemberg) bekommt für seinen Unterricht einen Preis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte". dpa Bildfunk Christoph Soeder

"Auf seinem TikTok-Account begegnet er Schülern und Schülerinnen auf Augenhöhe und geht mit aktuellen Trends", lobte etwa einer seiner Schüler. Harmeet Dawans Unterricht sei begeisternd und kreativ; mit häufiger Gruppenarbeit fördere er die sozialen Kompetenzen der jungen Menschen. Und durch seine einfühlsame Art könne er auch schwierige Lehrinhalte gut vermitteln. Außerdem sei er hilfsbereit und habe stets ein offenes Ohr.