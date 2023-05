Neun Stolpersteine sollen in St. Blasien an Judenverfolgung erinnern

Ein Seminarkurs des Kollegs St. Blasien will an verfolgte Jüdinnen und Juden erinnern. Am Mittwoch sollen in der Domstadt deshalb neun Stolpersteine verlegt werden.

Seit Schuljahresbeginn beschäftigt sich ein Seminarkurs des Kollegs St. Blasien mit der Geschichte von Bürgerinnen und Bürgern, die während des NS-Regimes in der Stadt im Kreis Waldshut ihre Heimat verloren haben. Die Schülerinnen und Schüler haben die Biografien von neun Menschen recherchiert. Zum Gedenken an diese von den Nazis verfolgten Frauen und Männern verlegen sie am Mittwoch in der Domstadt nun Stolpersteine. Eingeladen sind auch Nachfahren der Vertriebenen.

Juden mussten aus St. Blasien fliehen

"Die allgemeine Judenverfolgung im Dritten Reich nahm mir die wirtschaftliche Existenz und machte das Leben in Deutschland unerträglich", schrieb der jüdische Fotograf Alexander Mendelsohn am 27. Januar 1954. Er war vor den Nazis aus St. Blasien geflohen und schließlich in Uruguay gelandet, wie der Seminarkurs herausfand. Zahlreiche Details zu den Lebensläufen der Verfolgten sind zusammengetragen worden. Dabei seien sie den Menschen so nahe gekommen, wie sie es sich vorher nie hätten vorstellen können, berichtet Joana aus dem Seminarkurs.

In St. Blasien erinnern bald neun Stolpersteine an Verfolgte des Nazi-Regimes. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Freude auf die Angehörigen der NS-Verfolgten

Für die Recherche nahm der Kurs auch Kontakt zu Nachfahren in den USA, Kanada oder Großbritannien auf. Einige haben jetzt zugesagt, zur Stolpersteinverlegung zu kommen. Mitschülerin Viktoria freut sich vor allem auf diese Begegnungen: "Dass wir die Angehörigen der Menschen, über die wir so viele Informationen gesammelt haben, treffen, ist aufregend." Auch Heidi Ramsay, die Leiterin der Presse- und Kulturabteilung des US-Generalkonsulats in Frankfurt, hat sich angekündigt. Man fühle sich geehrt, gemeinsam mit der Stadt St. Blasien und dem Kolleg St. Blasien Stolpersteine zum Gedenken an die Familie Grumbach und weitere Verfolgte zu verlegen, hieß es.

"Seit ich zur Schule gehe, habe ich Geschichtsunterricht noch nie so lebendig und intensiv erlebt."

Gemeinderat musste Stolpersteinverlegung zustimmen

Damit es überhaupt so weit kommen konnte, mussten die Schülerinnen und Schüler beim Gemeinderat einen Antrag einbringen. Denn für die Verlegung von Stolpersteinen ist die Zustimmung der Stadt und des Gemeinderats erforderlich. Daher hat der Kurs das Projekt mehrfach vor dem Gremium vorgestellt. Grünes Licht gab es dann in der Sitzung vom 8. November 2022. Das Votum war einstimmig, alle - inklusive Bürgermeister Adrian Probst - unterstützten die Initiative. Hinzu kam, dass viele Menschen aus der Stadtgesellschaft Patenschaften für die Stolpersteine übernommen haben.

"Stolpersteine sind ein wichtiges Symbol der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. Sie erinnern uns daran, dass wir Verantwortung tragen."

Stolpersteinverlegung sorgt auch für Unmut

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Veronika Keemss, die Chefin eines Modehauses in St. Blasien, ist gegen die Stolpersteinverlegung vor ihrem Geschäft. Sie will nicht, dass dort an Alfred und Gertrude Grumbach, die früheren Ladenbesitzer, erinnert wird. Die hätten ihrem Großvater viel Leid zugefügt. "Sogar nach dem Ende der schrecklichen Zeit unter dem Einfluss des Nationalsozialismus, mussten Gerichte feststellen, wie skrupellos und unglaublich dreist das Verhalten von Familie Grumbach gegenüber meinem geliebten Opa war," schreibt sie in einem Brief an Bürgermeister Probst. Ein Kompromiss könnte nun sein, die Grumbach-Stolpersteine an einer anderen Stelle zu verlegen.