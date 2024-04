Einer der besten Lehrer Deutschlands unterrichtet in Ludwigshafen

per Mail teilen

Jubel im Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen: Günther Schön (46) zählt zu den besten zehn Lehrern Deutschlands. In Berlin wurde ihm der "Deutsche Lehrkräftepreis" verliehen.

Schüler aus ganz Deutschland hatten mehr als 8.000 Lehrer für den Preis nominiert. Eine Jury aus 16 Wissenschaftlern prüfte alle Einsendungen und entschied: Der Preis in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" wird an zehn Pädagogen in Deutschland vergeben. Einer davon ist Günther Schön vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Ludwigshafen.

Lehrer glaubte zunächst an einen Scherz

Als der 46-Jährige die Mail mit der freudigen Nachricht erhielt, glaubte er zunächst an einen Scherz. "Die Schüler hatten mich nicht informiert über die Bewerbung. Ich habe gedacht, dass kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Dann hat sich herausgestellt, dass es doch ernst war."

Mit der "Robotik-AG" zur WM nach Rio

Günther Schön unterrichtet seit 2008 am Geschwister-Scholl-Gymnasium Mathematik, Biologie und Informatik. Seit zwölf Jahren leitet er die "Robotik-AG", in der die Schüler Lego-Roboter bauen und programmieren und damit an Wettbewerben teilnehmen. Dort müssen die Roboter Aufgaben lösen, zum Beispiel ein dünnes Seil um einen Plastikbaum legen.

Die Robotik-AG ist außerordentlich erfolgreich. Die Schüler haben mit ihren Lego-Robotern schon 28 Preise gewonnen. Zweimal nahmen sie an der Roboter-Weltmeisterschaft teil und durften dafür mit ihrem Lehrer nach Dänemark und Rio de Janeiro in Brasilien reisen.

Schüler sind von ihrem Lehrer begeistert

Die Schüler sind von ihrem Lehrer begeistert. Der elfjährige Eric Gebhardt aus der Klasse 6 e ist extra wegen der Robotik-AG zum Geschwister-Scholl-Gymnasium gewechselt. "Technik gefällt mir und ich mag Roboter", sagt Eric. Über Günther Schön meint er: "Er ist nett und lustig. Es macht Spaß, mit ihm zu reden."

Bildungsministerin Hubig gratuliert

Günther Schön ist der einzige Lehrer aus Rheinland-Pfalz, der ausgezeichnet wird. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) schickte Glückwünsche nach Ludwigshafen. Der Gewinn sei der verdiente Lohn für herausragende Arbeit im Klassenzimmer. Weiter sagte die Ministerin: "Günther Schön beweist in seinem Unterricht immer wieder, dass man junge Leute auch für manchmal trockenen naturwissenschaftlichen Stoff begeistern kann."

Der Gewinn ist der verdiente Lohn für herausragende Arbeit im Klassenzimmer. Ich gratuliere Günther Schön sehr herzlich zu diesem großartigen Erfolg.

Günther Schön ist sehr stolz auf den Preis

Günther Schön freut sich über die Auszeichnung und ist stolz. "Der Preis ist eine Bestätigung meiner Arbeit und bestärkt mich weiterzumachen." Schon ein paar Mal habe er darüber nachgedacht, sein ehrenamtliches Engagement für die "Robotik-AG" zu reduzieren. Er hat es aber nie gemacht: "Mit den jungen Leute zu arbeiten, das Leuchten in ihren Gesichtern zu sehen, das treibt mich an, es weiter zu machen."