Hallo, ich bin Kerstin Rudat und arbeite als Redakteurin im Studio Stuttgart. Zusammen mit euch will ich noch mal darauf gucken, was diese Woche in der Region Stuttgart wichtig war und uns am meisten bewegt hat.

Kein Aprilscherz, aber auch kein Geschenk vom Osterhasen: Ab kommendem Montag ist Kiffen in Deutschland für Erwachsene legal. Und weil bei uns das Stuttgarter Frühlingsfest bald seine Tore öffnen wird und eine ganze Menge anderer Feste und Veranstaltungen anstehen, liefen die Diskussionen in dieser Woche heiß: Darf ich auch auf dem Volksfest kiffen? Nur auf dem Gelände oder auch im Festzelt? Wie sieht es mit Besen und Biergärten aus? Die Antwort: Es ist kompliziert. So kompliziert, dass der Veranstalter des Frühlingsfestes, die Polizei und Behörden noch Zeit brauchen und sich beraten und abstimmen.

In Sachen Regelungen im öffentlichen Raum und für Großveranstaltungen ist das Cannabisgesetz allerdings auch erschreckend mau. Richtig fest steht bisher nur: In Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr, in direkter Nähe von Kindern und Jugendlichen sowie in einem Abstand unter 100 Metern zu Schulen, Sportstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen etc. ist Kiffen verboten. Joints in Raucherkneipen und der Außengastro sind möglich, denn überall da, wo geraucht werden darf, ist auch Cannabis-Konsum grundsätzlich erlaubt. Das hat in dieser Woche auch noch mal der Gaststätten-Verband Dehoga bestätigt.

Gastronomen dürfen aber ihr Hausrecht wahrnehmen und Kiffen in ihren Räumen oder auf ihrem Gelände untersagen. Genau das hat Michael Wihelmer, einer der größten Gastronomen in Stuttgart und Wasen-Wirt, vor: "Es ist doch ein kleiner Anteil an Menschen, die das gerne konsumieren möchten, aber es betrifft das Wohlbefinden vieler anderer. Da möchte ich nicht alle anderen drunter leiden lassen. Daher würde ich Kiffen in unseren Häusern und bei unseren Veranstaltungen eher nicht erlauben."

Über die Probleme mit der Cannabis-Teil-Legalisierung berichtete DASDING am 28.03.2024.

In der vergangenen Woche konnten wir euch leider kein Voting anbieten, da hatten sich unsere geplanten Themen direkt am selben Tag überholt. Noch mal sorry!

Hunderte besuchten Anfang der Woche das öffentliche Training des VfB - einfach, weil es endlich wieder Spaß macht. Die Stimmung beim Verein und den Fans könnte nicht besser sein: Nach der Abstiegsgefahr in der vergangenen Saison jetzt wieder in der Bundesliga-Spitze mit dabei, Top-Team, Träume von der Champions League - und gleich vier Spieler in der Nationalmannschaft. Und einer von ihnen, Maximilian Mittelstädt, macht auch noch ein Tor gegen die Niederlande am Dienstag. Da werden beim VfB-Überflieger Hoffnungen auf einen Einsatz in der Stamm-Elf bei der Heim-EM geweckt.

Aber in Frankfurt gab's dank der Fans und einer erfolgreichen Petition dafür ja auch die passende Überflieger-Musik als Tor-Hymne zum Maxi-Kracher: "Major Tom" von Peter Schilling. Über 40 Jahre alt, aber immer noch die Partyrakete unter den "Neue Deutsche Welle"-Hits. Ich glaube, das ist kein Zufall, denn: Der gebürtige Stuttgarter und ehemalige Linksaußen Schilling hatte als 15-Jähriger einen Vorvertrag und absolvierte beim VfB mal ein Probetraining, wäre also fast beim Verein gelandet!

Bei der EM wird wohl kein "Völlig losgelöst.... von der Erde!" ertönen, denn "die Torjingles bei der EURO sind für alle Teams gleich und Bestandteile des offiziellen Songs der UEFA EURO 2024", so die UEFA. Aber die Verbände können Musik-Vorschläge für die Zeit jeweils vor und nach einem Spiel einreichen. Tja dann... ich sehe da große Möglichkeiten für das Stuttgarter Stadion. Wer ein neues Sommermärchen möchte, braucht auch Überflieger-Songs. Der VfB hat's für "Major Maxi" schon begriffen:

Über die Höhenflüge des VfB in dieser Woche berichtete beispielsweise SWR4 Baden-Württemberg am 27.03.2024.

