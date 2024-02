per Mail teilen

Was aus den 182 beschlagnahmten Sittichen im Kreis Esslingen wird und warum es bessere Mitbringsel als geklaute Ortsschilder gibt: alles im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Hi zusammen, ich bin Katharina Kurtz und Redakteurin im SWR Studio Stuttgart. Ich schaue mit Euch auf die Woche zurück. Diese Themen fanden viele spannend, und ein zweiter Blick lohnt sich:

Zack, von jetzt auf gleich 182 flatternde Vögel unterbringen, das ist alles andere als einfach. Das Tierheim Esslingen hat die Aufgabe gemeistert, allerdings nur mit größter Anstrengung und Improvisation. Nachdem die Tiere aus privater Hand beschlagnahmt wurden, wurde im Tierheim ein Raum für die Sittiche eingerichtet, der eigentlich sonst nicht für Vögel gedacht ist. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch.

Und es gibt auch eine gute Nachricht: Es haben schon viele der Vögel ein neues Zuhause gefunden. "Mit Hilfe der Medien haben sich schon sehr viele Interessenten gemeldet, auch ganz tolle Leute mit riesigen Volieren", sagt der Chef des Esslinger Tierheims Horst Theilinger. Die Prachtrosellas sowie die Nymphen- und Wellensittiche sind demnach schon alle vergeben. Übrig sind jetzt noch Halsbandsittiche - aber auch da muss das Tierheim erst mal alle Anfragen abarbeiten. Wer vielleicht noch darüber nachdenkt, sich einen Halsbandsittich anzuschaffen, muss wissen: Die nagen gerne alles an - sind also nix fürs Wohnzimmer - und brauchen idealerweise eine große Außenvoliere mit angrenzendem Schutzraum. Außerdem müssen mindestens zwei Sittiche genommen werden.

Mittlerweile ist außerdem klar, woher die Vögel kommen: Laut Veterinäramt im Kreis Esslingen wurden die Tiere aus einer illegalen Haltung beschlagnahmt. Demnach hat ein Mann Papageien und Sittiche gekauft und mit diesen dann gehandelt. Der Tierhalter hatte laut Behörde weder die Erlaubnis dafür, noch kannte er sich mit den Tieren aus, noch wurden sie angemessen gehalten. Die Polizei ist auf den Mann aufmerksam geworden, weil sie einen Tipp von jemandem bekommen hat. Außerdem hatten die Ermittler entsprechende Verkaufsanzeigen im Internet entdeckt. Dem Mann ist jetzt verboten worden, mit Tieren zu handeln. Zudem gibt es ein Bußgeld.

Über die Sittiche im Tierheim Esslingen hat SWR1 am 15.2.2024 berichtet.

Oh je, das könnte teuer werden: Eine Gruppe junger Erwachsener hat letzten Sommer im Kreis Göppingen mehrere Ortsschilder geklaut. Die Schilder-Diebe wurden jetzt erwischt und haben der Polizei gesagt, sie hätten die Ortstafeln als Mitbringsel auf ein Festival mitnehmen wollen. Laut Gesetz könnte auf die jungen Leute zwischen 21 und 25 Jahren jetzt eine Geld- oder Freiheitsstrafe zukommen. Noch mehr Beispiele aus der Reihe verbotener Souvernirs im vergangenen Jahr: getrocknetes Schlangen- und Echsenfleisch im Koffer oder 30.000 geschmuggelte Zigaretten im Gepäck.

Da macht es doch mehr Sinn, sein Geld in legale Mitbringsel oder Souvenirs zu investieren. Wobei... nackte Gartenzwerge, Eiffelturm-Schlüsselanhänger, T-Shirts mit peinlichem Aufdruck, Aschenbecher in Bratwurstform... auch nicht schön. Dann doch lieber gar nichts mitbringen - oder doch? Ein Blick ins SWR-Universum bringt auch spannende und nützliche Mitbringsel zu Tage. Eine Frau aus Biberach zum Beispiel sammelt mit Leidenschaft Fingerhüte, also die kleinen Dinger, die man sich beim Nähen auf die Fingerspitze ziehen kann. Mit jedem einzelnen der rund 850 Exemplare hat Sammlerin Karin Braun auch individuelle Urlaubserlebnisse der Schenkenden mitgeliefert bekommen.

Wer jetzt nun seinen Freunden und Verwandten nicht mit einem Fingerhut eine Freude machen kann, wie wäre es hiermit als Mitbringsel: 12 Rezepte zum Selbermachen, zusammengestellt von den Kollegen von SWR1. Zum Beispiel Bergkäse-Minze-Pesto, Albdudler-Sirup oder Limetten-Rosmarin-Öl. Lecker!

Über die geklauten Ortsschilder im Kreis Göppingen hat SWR4 am 13.2.2024 berichtet.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr fastet. Mit 46,3 Prozent haben die meisten geantwortet: "Nein, ich faste nicht. Aber ich hab riesigen Respekt vor denen, die das durchziehen."

