Die A81 ist ab Freitagabend erneut für das gesamte Wochenende zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb gesperrt. Sperrungen im Brückenbereich beginnen schon am Mittwoch.

Die alte Brücke über die Autobahn 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen (Kreis Böblingen) muss abgebrochen werden, an der neuen Brücke, die im Dezember 2023 in Betrieb genommen wurde, stehen restliche Bauarbeiten an. Sechs Tage kommt es daher zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich.

Sperrung der Calwer Straße für 24 Stunden

Bereits am Mittwochvormittag bis Donnerstagnachmittag ist die Calwer Straße im Bereich der Brücke in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Als Grund nennt das mit den Bauarbeiten beauftragte Unternehmen Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) Betonierarbeiten an der neuen Autobahnbrücke.

Vollsperrung der Autobahn über das Wochenende

Von Freitag ab 22 Uhr bis voraussichtlich Montag, 5 Uhr, muss dann die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Auch die Böblinger/Sindelfinger Straße im Bereich der neuen Brücke ist in diesem Zeitraum für den Verkehr gesperrt. Wie die DEGES mitteilt, wird die viertägige Sperrung unter anderem dazu genutzt, letzte Lücken im Gehwegbelag der neuen Brücke zu schließen, Kabel umzulegen und Markierungen aufzutragen. Zudem sollen die Baugerüste entfernt und das ehemalige Hilfsfundament der Bahnbrücke im Mittelstreifen der Autobahn abgebrochen werden.

Verkehrschaos zum Ende der Faschingsferien?

Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und das Gebiet um die Böblinger/Sindelfinger Straße weiträumig zu umfahren. Da die Sperrung der A81 mit dem Ende der Faschingsferien zusammenfällt, brauchen Autofahrerinnen und -fahrer im Rückreiseverkehr besonders viel Geduld.

Nächste Sperrung steht im Herbst an

Hintergrund der Verkehrsbehinderungen ist die sechsspurige Erweiterung der A81 zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb im Auftrag des Bundes. Im Zuge des Ausbaus müssen im betroffenen Bereich zahlreiche querende Brückenbauwerke an die neue Breite der Autobahn angepasst werden. Gleichzeitig wird der Streckenabschnitt zwischen Sindelfingen und Böblingen auf 850 Metern überdeckelt, also mit überirdischen Tunneln versehen, um der künftigen Verkehrsmehrbelastung einen Lärmschutz entgegenzusetzen.

Seit Baubeginn 2021 kommt es daher immer wieder zu Sperrungen im Bereich. Die nächste Vollsperrung der A81 ist für das vierte Quartal 2024 geplant, so eine Sprecherin der DEGES auf Anfrage. Dann muss das Elefantenbrückle auf der Leipziger Straße am Goldberg abgebrochen werden.

Die Fertigstellung des 361 Millionen Euro teuren Gesamtprojekts war mit einer Bauzeit von fünf Jahren für Ende 2026 geplant. Laut DEGES verzögert sich der Bau und soll nun 2027 abgeschlossen sein.