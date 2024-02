per Mail teilen

Am vergangenen Samstag hat die Tierrettung 182 Sittiche ins Tierheim gebracht. Die Vögel wurden aus einem Privathaushalt beschlagnahmt. Die Suche nach neuen Haltern läuft bereits.

Auf einmal ging es zu wie im Taubenschlag: Das Tierheim Esslingen hat am Wochenende unerwarteten Zuwachs von 182 Sittichen bekommen. Zuvor hatte die Tierrettung "Mittlerer Neckar" aus Aichwald (Landkreis Esslingen) die Tiere aus privater Haltung beschlagnahmt.

Selbst der Tierheim-Leiter ist überrascht

150 Halsbandsittiche, 14 Nymphensittiche, 13 Prachtrosellas und fünf Wellensittiche - auf so eine Vogelschar war Tierheim-Leiter Horst Theilinger nicht vorbereitet. Gegenüber dem SWR sagte Theilinger, dass man bereits vergangenen Donnerstag Meldung bekommen habe, dass das Tierheim eine größere Zahl an Vögeln aufnehmen müsse. Dass es dann aber so viele waren, überraschte auch ihn.

Darum mussten er und sein Team provisorisch einen Raum frei räumen, in dem normalerweise keine Vögel leben und diesen erst vogeltauglich machen. "Dabei war es besonders wichtig, dass der Raum gefliest ist, denn so viele Vögel hinterlassen eine Menge Dreck", erklärte Theilinger dem SWR. Damit die Tiere sich wohl fühlen können, habe man Äste aufgehängt und den Raum mit Spielsachen ausgestattet.

Zu viele Vögel auf zu wenig Platz bei einer Privatperson

Zuvor waren die Vögel im Besitz einer Privatperson. Diese habe aber nicht die Mindestanforderungen des Deutschen Tierschutzbundes zur Haltung von Großsittichen eingehalten. Gemeinsam mit der Tierrettung "Mittlerer Neckar" sei dann entschieden worden, dass die Vögel beschlagnahmt werden müssen.

Vor allem sie brauchen neue Halterinnen und Halter. Die Halsbandsittiche sind nach der schwarz-rosa Verfärbung um ihren Hals benannt. Das Merkmal gibt es jedoch nur bei den Männchen. SWR

"Wenn eine so große Anzahl an Vögeln da ist, dann braucht man auch sehr große Volieren und Außenvolieren mit mehreren Metern Länge, damit die Vögel fliegen können", so Theilinger. Ansonsten löse zu wenig Platz Stress unter den Sittichen aus.

Sittiche im Tierheim Esslingen suchen neue Besitzer

Auch wenn die Vogelschar erst mal im Tierheim bleiben könne, suchen Theilinger und sein Team bereits eilig nach neuen Halterinnen und Haltern. Denn es gleiche "einer Herkulesaufgabe, Tag für Tag diese riesige Vogelschar zu füttern und die Räume zu reinigen", schreibt das Tierheim Esslingen auf seiner Facebook-Seite. Und die Tierheime haben es ohnehin seit der Corona-Pandemie schwerer.

Laut Theilinger habe man bereits erste Vögel vermitteln können: "Die Nymphensittiche gehen weg, die Wellensittiche sind schon weg" und auch 20 Halsbandsittiche seien bereits ausgeflogen. Auf Facebook ruft das Tierheim darum auf: "Wer kann vor allem den Halsbandsittichen einen artgerechten Platz in einer Voliere bieten?"

Auch das Tierheim in Stuttgart ist voll - mit Katzen und Hunden

Erst vor kurzem meldete das Tierheim in Stuttgart Alarm: Innerhalb von nicht mal zwei Wochen des neuen Jahres 2024 waren so viele Hunde und Katzen aus nicht artgerechter Haltung beschlagnahmt worden. Vor allem 68 Chihuahuas auf einen Schlag machten dem Stuttgarter Tierheim zu schaffen.