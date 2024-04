In Stuttgart ist ein junger Mann von einer Stadtbahn erfasst worden. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb.

Im Stuttgarter Stadtteil Giebel hat es am Freitagnachmittag einen tödlichen Unfall mit einer Stadtbahn gegeben. Ein 19-Jähriger wurde dabei getötet. Die Polizei geht davon aus, dass der junge Mann bei einem sogenannten Z-Übergang über die Gleise gegangen war. Eine ankommende Bahn der Linie U16 - die in Richtung Weilimdorf unterwegs war - fuhr den 19-Jährigen an. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort, an der Haltestelle Salamanderweg, starb.

Gutachter soll Unfallhergang klären

Die genaue Ursache sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Um den genauen Hergang der Unfalls zu klären, sein ein Gutachter hinzugezogen worden. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Sie schirmten die Unfallstelle rund um die Stadtbahn mit einer grünen Plane ab und halfen den Fahrgästen aus der Bahn.