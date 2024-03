per Mail teilen

Ein Mädchen ist am Dienstag von einer Stadtbahn in Stuttgart-Rot erfasst worden. Laut Polizei wurde es lebensgefährlich verletzt. Nach einem zweiten Kind wurde gesucht.

Im Stuttgarter Stadtteil Rot ist bei einem Stadtbahnunfall am Dienstag ein Mädchen lebensgefährlich verletzt worden. Die Zehnjährige habe am Dienstag nahe einer Haltestelle die auf der Straße verlaufenden Schienen überqueren wollen, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizei: Kind hatte rote Ampel übersehen

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam die Zehnjährige von der Schule, überquerte eine rote Ampel an der Haldenreinstraße und ging dann über die Gleise an der Haltestelle Fürfelderstraße. Dabei übersah sie eine Stadtbahn in Fahrtrichtung Kelterplatz und geriet unter die Bahn.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr haben mehrere Passanten gegen 13 Uhr den Verkehrsunfall gemeldet. Rettungskräfte konnten die lebensgefährlich verletzte Zehnjährige bergen und brachten sie in eine Stuttgarter Kinderklinik. Die Meldungen über ein zweites Kind unter der Stadtbahn bestätigten sich laut der Feuerwehr Stuttgart auch nach intensiver Suche vor Ort nicht.

Fahrer und Passanten psychologisch betreut

Der 44-jährige Fahrer der Linie U7 erlitt laut einer Polizeisprecherin einen Schock. Auch mehrere umstehende Erwachsene und Kinder mussten psychologisch betreut werden. Neben 50 Feuerwehr- und Rettungskräften waren daher auch Einsatzkräfte des Kriseninterventionsteams und der Notfallseelsorge vor Ort. Straße und Schienenverkehr waren bis zum Nachmittag gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.