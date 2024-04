Kollision mit Straßenlaterne: Unfall mit zwei lebensgefährlich Verletzten in Stuttgart-Nord

per Mail teilen

In der Nacht auf Sonntag kommt ein 26-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Er und seine drei Mitfahrenden werden schwer verletzt - zwei von ihnen waren wohl nicht angeschnallt.

Vier Menschen sind bei einem Unfall im Stuttgarter Norden in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt worden - zwei von ihnen lebensgefährlich.

Auto kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Straßenlaterne

Gegen 3 Uhr war ein 26-Jähriger laut Polizei mit drei Mitfahrenden vom Killesberg in Richtung Stuttgart West auf der Straße Am Kräherwald unterwegs, als das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne. Fahrer und Beifahrerin erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zwei Mitfahrer, 32 und 45 Jahre alt, wurden schwer verletzt. Sie saßen auf der Rückbank und sollen nicht angeschnallt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Alle vier Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.