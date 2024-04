per Mail teilen

Im Schwäbischen Wald scheint derzeit ein Wolf unterwegs zu sein. Der Rems-Murr-Kreis hat am Freitag einen Wolfsriss bei Rudersberg nahe Schorndorf gemeldet.

Bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) hat ein Wolf zwei Lämmer gerissen. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Die beiden jungen Schafe sind demnach bereits am 11. und 12. April gerissen worden. Das Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik untersuchte eine Abstrichprobe der beiden Kadaver. Die in solchen Fällen zuständige Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) bestätigte daraufhin den Wolfsriss.

Experten gehen von durchziehendem Wolf aus

Die Fachleute gehen davon aus, dass es sich um einen durchziehenden Wolf handelt. Demnach hat sich das Tier also nicht fest angesiedelt. Gerade junge Wölfe ziehen oft über lange Zeiträume und weite Strecken auf der Suche nach einem neuen Revier und einer Partnerin. Erst nach sechs Monaten nachweisbarer Anwesenheit eines Wolfes gilt dieser als sesshaft. Dann weist das Umweltministerium ein sogenanntes "Fördergebiet Wolfsprävention" aus, wie dieses Frühjahr nun im Nordschwarzwald. In Baden-Württemberg gibt es derzeit vier territoriale Wölfe.

Wolf bedroht Menschen im Schwäbischen Wald nicht

Sorgen müsse man sich wegen der Anwesenheit eines Wolfes aber nicht machen, wenn man zum Beispiel im Schwäbischen Wald spazieren geht. "Wölfe nehmen Menschen grundsätzlich nicht als Beute wahr", sagte Dominic Hafner, Wildtierbeauftragter des Rems-Murr-Kreises. Das gelte auch für Kinder, die etwa mit dem Kindergarten im Wald unterwegs sind. Begegnungen mit Wölfen seien ohnehin selten. Noch seltener seien Attacken des Raubtiers auf Menschen, da diese einfach nicht ins Beuteschema der Tiere fallen und sie Menschen möglichst ausweichen.

Das Wieslauftal, in dem Rudersberg liegt, ist umgeben von dem Höhenzug Berglen und dem Welzheimer Wald, einem Teil des Schwäbisch-Fränkischen Waldes. Dort wurde nun ein Wolfsriss bestätigt. Bürgermeisteramt Berglen

Bei Begegnung Wölfen mit Abstand und Respekt begegnen

Da Wölfe aber auch an die menschliche Infrastruktur und die Kulturlandschaft gewöhnt sind, sollte man Tieren bei einer Sichtung mit Abstand begegnen. Jedes Anlocken und Anfüttern, jedes Bedrängen kann unbeabsichtigte Folgen haben. "Halten Sie Abstand und begegnen den Tieren mit Respekt", sagt der Wildtierbeauftragte Hafner.

Wie verhält man sich, wenn man einem Wolf begegnet? Ruhig verhalten und stehen bleiben

Nicht auf den Wolf zugehen

Um den Abstand zu vergrößern, können Sie sich zurückziehen

Im Normalfall zieht sich der Wolf von selbst zurück. Falls nicht, machen Sie sich zum Beispiel durch Rufe, starkes Gestikulieren und Klatschen bemerkbar

Hundehalter sollten in Wolfsgebieten ihren Hund an der Leine halten. Bei einem Zusammentreffen mit dem Wolf die Leine möglichst kurz halten

Wenn Sie einen Wolf gesehen haben, bitte melden Sie die Sichtung mit möglichst genauer Ortsangabe

Weiterer Wolfverdachtsfall bestätigt sich nicht

Ein anderer Wolfsverdach bestätigte sich derweil nicht: Die FVA hat festgestellt, dass es sich bei einem Foto auf einer Wildtierkamera aus dem Raum Sulzbach (ebenfalls Rems-Murr-Kreis) nicht um einen Wolf gehandelt hat.