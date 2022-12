Fabian Ziehe SWR SWR / Foto: Patricia Neligan

Fabian Ziehe arbeitet für das Studio Stuttgart als Reporter und Online-Redakteur. Außerdem ist er Online-Redakteur bei SWR4 Online und damit auch auf Social Media aktiv. Thematisch ist er ein bunter Hund. In den vergangenen Jahren hat er beispielsweise viel zu Stuttgart 21 sowie Bildungs- und Umwelt-Themen gearbeitet. Auch die Landesgeschichte interessiert ihn – als studierter Zeithistoriker mit Schwerpunkt auf den 70er-Jahren gibt es da viel zu entdecken. Daneben frönt er privat wie journalistisch seinem Spleen für Gesellschaftsspiele.

Vor dem SWR

Seit dem Studium in Tübingen (Geschichte, Politik, Germanistik) mit einem Auslandsaufenthalt in der Westschweiz (Lausanne) arbeitet Fabian Ziehe als Journalist – zunächst für das Schwäbische Tagblatt und das SWR Studio Tübingen, dann als Landesredakteur bei der Südwest Presse in Ulm und als Mantelredakteur bei der Eßlinger Zeitung. Er hat ein crossmediales Volontariat absolviert und war bereits in vielen Gewerken zugange – Tageszeitung, Magazin, Online, Social Media, Hörfunk und Video.