Fachleute haben bestätigt, dass in Bad Ditzenbach vor zwei Wochen ein Wolf unterwegs war. Eine Privatperson hatte ihn fotografiert.

Bei der Sichtung eines Tieres in Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen) Mitte Januar hat es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt. Das hat das Landesumweltministerium mitgeteilt. Es berief sich dabei auf die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Der jetzige Fall ist nicht der erste im Kreis Göppingen. Im vergangenen Jahr wurde im Kreisgebiet zwei Mal innerhalb einer Woche ein Wolf gesichtet.

Ministerium: Landwirtschaftliche Verbände wissen Bescheid

Die Fachleute hatten die Aufnahmen einer Privatperson untersucht. Es handle sich um den sicheren Nachweis eines Wolfs, teilte das Ministerium mit. Die Verbände der Nutztierhalterinnen und -halter sowie die Wildtierfachleute in der Region seien bereits darüber informiert worden. Es sei mit großer Wahrscheinlichkeit das Tier, das einen Tag später in Oberkochen (Ostalbkreis) nachgewiesen wurde. Wo sich der Wolf jetzt aufhält, ist nicht bekannt.

Thomas Noelke hat den Wolf bei Oberkochen gefilmt, der nach Ansicht von Behörden wohl auch in Bad Ditzenbach war. Thomas Noelke

Kreis Göppingen zählt nicht zu den Fördergebieten Wolfsprävention

Bad Ditzenbach liegt außerhalb der Gebiete, in denen das Land Schutzmaßnahmen wie Zäune bezuschusst. Derzeit gibt es im Land zwei sogenannte Fördergebiete Wolfsprävention, wie das Ministerium im Internet erklärt. Eines davon trägt die Bezeichnung Schwarzwald und reicht bis in den Kreis Böblingen. Noch unklar ist, ob die Wolfssichtung in Bad Ditzenbach dazu führt, dass auch Landwirtinnen und Landwirte aus dem Kreis Göppingen bald eine Förderung beantragen können.

Ottenbach: Wolf hatte mit totem Kalb nichts zu tun

Im Jahr 2022 wurde in Ottenbach (Kreis Göppingen) ein totes Kalb entdeckt. Eine Prüfung ergab, dass es sich dabei nicht um einen Wolfsriss handelte.