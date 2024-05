"Gerechtigkeit für Lamin Touray!" - das forderten Demonstrierende am Samstag in Stuttgart. Der Gambier starb am Karsamstag durch Schüsse der Polizei Nienburg.

Am Samstagnachmittag demonstrierten in der Stuttgarter Innenstadt etwa 50 Menschen gegen gewaltsames und rassistisches Handeln der Polizei. Auslöser für die Demonstration ist der Tod des Gambiers Lamin Touray. Er starb am Karsamstag durch mehrere Schüsse bei einem Polizeieinsatz im niedersächsischen Nienburg. Die Demonstrierenden wollten darauf aufmerksam machen, dass die Polizeigewalt zunähme, so der Veranstalter Rex Osa.

Demonstration in Stuttgart: "#Justice for Lamin Touray"

Acht Schüsse trafen den 46-jährigen Lamin Touray am Karsamstag in Nienburg (Niedersachsen). Der Mann sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, erzählten Zeugen gegenüber der taz. Laut Polizei habe er die Beamten mit einem Messer bedroht. Viele Fragen zu dem tödlichen Vorfall bleiben jedoch offen. Die Demonstrierenden in Stuttgart forderten Gerechtigkeit für Lamin Touray und eine vollständige Aufklärung des Polizeieinsatzes. Mit Sprechchören "Lamin war kein Einzelfall, Widerstand überall" und "Überall Polizei, nirgendwo Gerechtigkeit" zogen sie durch die Innenstadt.

SWR

Demonstration verläuft friedlich

Die Demonstrierenden marschierten vom Hauptbahnhof, entlang des Polizeirevier 1 und der Ausländerbehörde bis zum Rotebühlplatz in Stuttgart. Laut Angaben der Polizei verlief die Demonstration ruhig und friedlich. Es wurde mit einer Teilnehmerzahl von 500 Menschen gerechnet. Vor Ort schätzte die Polizei die Teilnehmerzahl auf 50 Demonstrierende.

Ausschreitungen am 1. Mai in Stuttgart lösen weitere Demo aus

Am Samstagabend gab es eine weitere Demonstration gegen Polizeigewalt. Ein Sprecher der Polizei sagte dem SWR nach dem Ende der Veranstaltung, dass es keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Hintergrund dieser Demonstration waren die Ausschreitungen am 1. Mai. Bei einer sogenannten Revolutionären Demonstration am 1. Mai waren Demonstrierende und Polizei aneinander geraten. Laut Polizei hatten die Demonstrierenden unvermittelt angegriffen. Die Veranstalterin hingegen beschuldigt die Einsatzkräfte. Sie sollen die Demonstrierenden angegriffen haben.