Zum internationalen Tag gegen Polizeigewalt hat es in Mannheim am späten Freitagnachmittag eine Gedenkveranstaltung gegeben. Initiativen hatten dazu aufgerufen.

In Mannheim haben am Freitag mehrere Initiativen zu einer Gedenkveranstaltung am internationalen Tag gegen Polizeigewalt aufgerufen. Etwa 100 Menschen haben sich beteiligt. Gekommen waren Angehörige von Menschen aus ganz Deutschland, deren Familienmitglieder Polizeigewalt erlebt haben.

Gedenkveranstaltung auf dem Mannheimer Marktplatz

Auf dem Marktplatz in der Innenstadt haben die Teilnehmer der Opfer von Polizeigewalt gedacht und für ihre Forderungen demonstriert, die Geschehnisse aufzuklären. In den Reden von betroffenen Angehörigen wurden unverhältnismäßige Vorgehensweisen der Polizei kritisiert. Am 2. Mai 2022 war auf dem Marktplatz ein 47-jähriger herzkranker Mann nach einem Polizeieinsatz mit zwei Beamten gestorben.

Etwa 100 Menschen haben in Mannheim gegen Polizeigewalt demonstriert SWR

Im Prozess am Landgericht Mannheim wurde einer der beteiligten Polizisten Anfang März freigesprochen. Der andere Beamte ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In dem Urteil sehen die Demoveranstalter ein Signal an alle Beamten, dass Polizeigewalt vom Staat unterstützt werde, wie es im Aufruf zu der Gedenkveranstaltung heißt.