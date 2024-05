Am Samstagnachmittag demonstrierten in der Stuttgarter Innenstadt etwa 50 Menschen gegen gewaltsames und rassistisches Handeln der Polizei. Auslöser für die Demonstration ist der Tod des Gambiers Lamin Touray. Er starb am Karsamstag durch mehrere Schüsse bei einem Polizeieinsatz im niedersächsischen Nienburg.