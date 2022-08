Wolf in Ottenbach und Vöhrenbach? Institut prüft Bisse

Im Kreis Göppingen und im Schwarzwald sind tote Kälber gefunden worden. Ihre Bisswunden könnten von einem Wolf stammen. Nun befassen sich Frankfurter Fachleute damit.

Nach dem Fund zweier toter Kälber geht ein Institut der Frage nach, ob sie durch Wolfsbisse getötet wurden. Bereits am 11. August hatte ein Wildtierbeauftragter eines der toten Tiere in Ottenbach (Kreis Göppingen) untersucht. Er entnahm nach Angaben des Landesumweltministeriums vom Dienstag genetische Proben, die er an ein Frankfurter Labor schickte. Denn das dortige Senckenberg-Institut für Wildgenetik ist auch darauf spezialisiert herauszufinden, ob es sich um Bisswunden von Wölfen handelt.

Wolf in Vöhrenbach unterwegs?

Die Untersuchungen laufen den Angaben zufolge derzeit noch. Die Frankfurter Fachleute sollen außerdem analysieren, was in Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) geschehen ist. Dort wurde wenige Tage nach dem Fund im Kreis Göppingen ebenfalls ein totes Kalb entdeckt. Auch in diesem Fall ist noch unklar, ob dafür ein Wolf verantwortlich ist. Das Umweltministerium in Stuttgart hofft, dass die Untersuchungsergebnisse aus Frankfurt innerhalb der nächsten zwei Wochen vorliegen.

Wolfs-Analyse soll bald fertig sein

Vöhrenbach liegt innerhalb des sogenannten "Fördergebiets Wolfsprävention Schwarzwald", in dem Tierhalterinnen und Tierhalter Zuschüsse vom Land beantragen können, um beispielsweise Schutzzäune zu bauen. Ottenbach im Kreis Göppingen zählt nicht dazu, mehrere Kommunen in den Kreisen Böblingen und Tübingen dagegen schon. In diesem Gebiet weiß das Ministerium nach eigenen Angaben derzeit von drei Wolfsrüden, die dort dauerhaft leben.