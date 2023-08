Erneut ist ein Wolf im Kreis Göppingen in eine Fotofalle getappt - bereits das zweite Mal in einer Woche. Unklar ist, ob es derselbe war. Die Menschen in Stuttgart scheinen nicht besorgt.

In Wiesensteig (Kreis Göppingen) ist am Donnerstag wieder ein Wolf gesichtet worden. Es ist die zweite Sichtung innerhalb von einer Woche. Bereits am Dienstag hatten Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) einen Wolf bestätigt. Der Wolf sei bereits in der vergangenen Woche Anfang August in die Kamerafalle getappt.

Mehrere Wölfe in der Region Stuttgart?

Es ist die dritte Wolfssichtung in der Region Stuttgart. Im Juni war bereits ein Wolf im Kreis Esslingen bestätigt worden. Ob es sich um dieselben Tiere handelt, konnte laut FVA bislang nicht anhand der Fotos identifiziert werden. Davor hatte es in Baden-Württemberg nur im Schwarzwald bestätigte Wolfssichtungen gegeben.

Umfrage in Stuttgart: Wolf schürt wenig Angst

Fragt man in Stuttgart nach, zeigen sich die meisten Personen durch die neuste Wolfsmeldung aus dem Kreis Göppingen bisher nicht allzu besorgt. Eine Seniorin sieht es pragmatisch: "Ich fühle mich nicht bedroht, denn in diese Regionen komme ich nicht mehr." Ein etwas jüngerer Spaziergänger im Rosensteinpark gibt zu, doch ein wenig gezuckt zu haben, als er bei der Fahrt in den Schwarzwald das Schild las, nun Wolfsgebiet zu betreten. "Einen Moment fragt man sich, ob es sicher ist, aber prinzipiell habe ich keine Problem damit", sagt er.

Wölfe könnten sich im Schönbuch ansiedeln

Wo genau der Wolf aus dem Kreis Göppingen aktuell unterwegs ist, können die Expertinnen und Experten nicht sagen. Prinzipiell besteht aber die Chance, dass sich in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten auch Wölfe im Schönbuch ansiedeln, sagt Micha Herdtfelder von der FVA.

Wandernde Wölfe würden sich am liebsten große Waldgebiete suchen, mit wenigen menschlichen Siedlungen, erklärt Herdtfelder dem SWR. Ideal sei da natürlich der Schwarzwald. Wenn die dortigen Lebensräume aber bereits von anderen Wölfen besetzt seien, würden neue Tiere auch ausweichen in weniger attraktive Reviere.

Wie verhält man sich, wenn man einem Wolf begegnet? - Ruhig verhalten und stehen bleiben - Nicht auf den Wolf zugehen. -Um den Abstand zu vergrößern, können Sie sich zurückziehen -Im Normalfall zieht sich der Wolf von selbst zurück. Falls nicht, machen Sie sich zum Beispiel durch Rufe, starkes Gestikulieren und Klatschen bemerkbar. - Hundehalter sollten in Wolfsgebieten ihren Hund an der Leine halten. Bei einem Zusammentreffen mit dem Wolf die Leine möglichst kurz halten. - Wenn Sie einen Wolf gesehen haben, bitte melden Sie die Sichtung mit möglichst genauer Ortsangabe.

Angst, wenn der Wolf dem Mensch zu nahe kommt

Angst beim Spazierengehen müsste man da aber nicht haben, so Micha Herdtfelder. "Der Mensch ist nicht im Beuteschema des Europäischen Wolfs", erklärte der FVA-Experte. Eine Stuttgarterin ist sich sicher, dass Wölfe an sich scheue Tiere seien, die Menschen nicht aus "Jux und Laune" angreifen.

"Ich hab persönlich nichts gegen Wölfe. Ich mag die, aber lieber von Weitem und nicht von Nahem."

Den Wolf nicht direkt vor der eigenen Haustür haben, scheint auch den meisten Stuttgarterinnen und Stuttgartern in einer kleinen SWR-Umfrage wichtig zu sein, selbst wenn sich ihre Sorge in Grenzen hält. Bedenken haben ein älterer Herr und eine junge Frau nur im Hinblick auf Wölfe in der Stadt. Falls die Tiere sich auf diese Art wie Füchse in Siedlungsgebiete oder Großstädte bewegen würden und das zum Problem würde, dann müsse man sicherlich mehr dagegen tun, so die junge Passantin.

Bisher wurden die Wöfe in der Region Stuttgart nur im Wald gesichtet. (Symbolbild). IMAGO IMAGO / imagebroker (Symbolfoto)

Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf

Eine bloße Sichtung macht den befragten Menschen in Stuttgart keine Angst. "Der Wolf war ja schon vor uns hier. Er gehört genau so hier her, wie jedes andere Vieh", findet ein Passant im Rosensteinpark Stuttgart. "Auf keinen Fall abschießen!", so auch die Meinung eines älteren Herrn. "Man muss sich engagieren, wir haben genug Platz hier." Für Probleme zwischen Wölfen und Bauern müssten dann vermutlich mehr Kompromisse gefunden werden.