In Wiesensteig im Kreis Göppingen wurde ein Wolf bestätigt. Das Tier ist von einer Fotofalle erfasst worden. Das ist damit die zweite Wolfssichtung in der Region Stuttgart in diesem Sommer.

Sendung am Di. , 8.8.2023 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus dem Studio Stuttgart, SWR4 BW aus dem Studio Stuttgart