Experten bestätigen: Wolf im Kreis Esslingen gesichtet

Im Landkreis Esslingen wurde ein Wolf gesichtet. Das haben Experten jetzt anhand von Aufnahmen einer Fotofalle bestätigt. Wo sich das Tier momentan aufhält, ist nicht bekannt.

Im Landkreis Esslingen ist ein Wolf unterwegs gewesen. Das hat jetzt das baden-württembergische Umweltministerium bekannt gegeben. Demnach sei auf Bildern einer Fotofalle vom 11. Juni ein Wolf zu sehen. Das hätten Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg bestätigt, so das Ministerium in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

Unklar ist den Angaben zufolge, ob sich das Tier nach wie vor in der Region aufhält, oder ob es weitergewandert ist. Auch eine Individualisierung des Wolfes sei auf Grundlage der Bilder nicht möglich, hieß es. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region seien über den Sachverhalt informiert worden.

Immer wieder Wölfe in Baden-Württemberg unterwegs

Wölfe sind in Baden-Württemberg immer wieder unterwegs. Vergangene Woche wurde in einem Waldstück in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ein Tierkadaver als Wolf identifiziert. Ende Mai wurden bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) vier tote Schafe aufgefunden. Untersuchungen an den Bisswunden haben später ergeben, dass es sich um einen Wolfsriss handelte. In Baden-Württemberg wird zudem seit Jahren darüber diskutiert, wann ein Wolf abgeschossen werden kann.