Der Tenor in den bundesweiten Medien zum 1. Mai: In Berlin war es ruhig. In Stuttgart hingegen gab es Ausschreitungen. Auch in anderen Punkten überholen die Schwaben inzwischen die Berliner.

Hallo Zusammen! Na, alle gut in den Mai gekommen? Ich bin Frieder Kümmerer, Redakteur und Reporter im SWR Studio Stuttgart. Mich hat eines diese Woche beschäftigt: die Art und Weise wie über den 1. Mai in Stuttgart gesprochen wurde. Manche Medien haben explizit Berlin als inzwischen ruhige Stadt der Landeshauptstadt Stuttgart gegenüber gestellt, die seit den Krawallnächten auch Ausschreitungen kann. Doch nicht nur in Bezug auf die Gewalt vom Mittwoch, auch in anderen Bereichen scheint Stuttgart inzwischen in Konkurrenz zu Berlin zu treten. Daher will ich heute der Frage nachgehen: Ist Stuttgart das neue Berlin?

Wofür ist Berlin bekannt? Für eine ausgeprägte Hipster-Szene in Kreuzberg? Haben wir im Stuttgarter Westen doch auch. Szene-Clubs wie Berghain und Kitkat? Seid ihr schon mal am Neckar in Fridas Pier gewesen? "Stuttgart ist in vielen Punkten attraktiver als Berlin", erklärt Susanne Kaufmann, Pressesprecherin der Stadt Stuttgart, dem SWR. Stuttgart soll bald zwei Klubschiffe auf dem Neckar haben, Berlin hat nur eins auf der Spree. Und auch wenn es um Fußball geht, muss sich Stuttgart nicht verstecken. Nicht nur der VfB liegt in der ersten Liga vor Union, auch bei der Fußball-EM will Stuttgart Berlin zeigen, wie Feiern geht.

Der Stuttgarter Schlossplatz war 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft der Ort, der im internationalen Fernsehen am häufigsten gezeigt wurde. Weil der Schlossplatz so fantastisch ist. Stuttgart ist manchmal schöner als Berlin.

Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) legte sich dafür sogar mit dem OpenAir-Festival "Jazz Open" an, um den Schlossplatz für die Fußballfans reservieren zu können. "Da haben wir den Anspruch, den Titel als beste Gastgeberstadt der Europameisterschaft zu holen", sagt Susanne Kaufmann.

Schließlich hieß es schon nach der WM 2006 überall: "Stuttgart ist viel schöner als Berlin." Auch Philipp Lahm setzt Hoffnungen in Stuttgart. Er war 2006 als Spieler und wird 2024 als EM-Botschafter in Stuttgart sein. Übrigens scheint Stuttgart bei der EM schon jetzt übers Ziel - Achtung Fußballmetapher - hinaus zu schießen: Denn auch die Hotelpreise schießen in astronomische Höhen. 16-mal so hoch wie üblich kosten während der EM Hotelzimmer in Stuttgart - teilweise über 2.000 Euro pro Nacht. Berliner Medien hingegen berichten "lediglich" von Preisanstiegen um das Fünffache.

Doch - ich bin ehrlich - es gibt auch die eher negativen Seiten, in denen Stuttgart konkurrenzfähig wird. Die Berliner ärgern sich regelmäßig über ihre S-Bahn-Störungen? Bei uns in Stuttgart ist vergangenes Jahr jede vierte S-Bahn nicht gefahren! Genauso in puncto Großbaustelle: Vergesst den Berliner Flughafen BER. Mit dem Bahnprojekt Stuttgart 21 sind wir ganz vorne mit dabei. Der BER ist immerhin dreimal so teuer geworden wie ursprünglich geplant. Doch Stuttgart 21 läuft dem BER langsam, aber sicher den Rang ab. In den 1990ern mit 2,5 Milliarden Euro geplant, liegt das Projekt aktuell mit rund 11,5 Milliarden Euro beim Viereinhalbfachen. Und weitere Kostensteigerungen sind nicht ausgeschlossen. Bei den Bauverzögerungen ist Stuttgart zwar aktuell noch pünktlicher als der BER, aber Vorsicht: Erst diese Woche wurde erneut das Thema Brandschutz in den S21-Tunneln kritisiert. Wir erinnern uns: Wegen Brandschutzauflagen verzögerte sich die Eröffnung des BER um neun Jahre. Ich sage mal vorsichtig: Wir können in Stuttgart gespannt bleiben.

Spätestens seit den Krawallnächten im Jahr 2020 ist aber leider klar: Stuttgart kann auch kriminell. Damals zogen bis zu 500 Jugendliche randalierend durch die Innenstadt, zerstörten Läden und Einrichtungen und verletzten Polizisten. Damit leider nicht genug: Seit über einem Jahr hält außerdem mit der Schuss-Serie auch die Bandenkriminalität Einzug in der Region. Sowohl Polizei als auch Richter bei den Prozessen erklärten: Das niemand bisher getötet wurde, sei reines Glück.

Aber um nicht mit Krawallen und Kriminalität zu enden: Stuttgart ist bei einem Wert schon immer führend im Vergleich zu Berlin. In Stuttgart leben - trotz "Schwabifizierung" in Berlin - schon immer deutlich mehr Schwaben. Und das - prognostiziere ich mal vorsichtig - wird die nächsten Jahre auch so bleiben. Da können noch so viele Berlinerinnen und Berliner nach Stuttgart ziehen. Aber wer weiß. Kein Wunder, das Susanne Kaufmann, die Sprecherin der Stadt Stuttgart, da nochmal Werbung für ihre Stadt machen will: "Berlin ist arm, aber sexy. Stuttgart ist reich und sexy. Und das ist manchmal attraktiver."