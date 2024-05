per Mail teilen

Auf der B29 im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis kommt eine neue Technik zum Einsatz: Drohnen überfliegen die Baustelle, dokumentieren den Fortschritt und sorgen für Sicherheit.

In den kommenden zwei Jahren wird die Fahrbahn der B29 zwischen Urbach im Rems-Murr-Kreis und Lorch im Ostalbkreis erneuert. Und wer in den Himmel über der Baustelle blickt, dem wird sie vielleicht auffallen: die Drohne, die regelmäßig dort kreisen wird.

Drohne startet und landet autonom

Die Drohne an sich ist natürlich nichts Neues. Eine Drohne, die eine Straßenbaustelle überwacht und dokumentiert, schon. Zumal sie das autonom tut: Starten und landen aus einer Kiste, die gleichzeitig Garage und Ladestation ist und deren Deckel sich vor dem Abheben automatisch öffnet. Einen Piloten mit Fernsteuerung sucht man indes vergebens. Der sitzt ganz woanders in einem Kontrollraum - und kontrolliert möglicherweise mehrere Drohnen gleichzeitig.

Drohne dokumentiert und kontrolliert

Die BIM-Drohne unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von einer x-beliebigen Drohne. BIM steht für Building Information Modeling, auf deutsch etwa vernetzte Planung, Bau und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Hilfe von Computerprogrammen. Doch die BIM-Drohne hat es in sich. Straßenbau-Expertinnen und -experten macht sie das Leben künftig um einiges leichter, ist das Regierungspräsidium Stuttgart überzeugt.

So soll die Drohne beispielsweise den Baufortschritt dokumentieren: Sie fotografiert und filmt das Geschehen am Boden regelmäßig. Das dient auch der Sicherheit: Mögliche Sicherheitsrisiken können durch die Luftaufnahmen rechtzeitig erkannt und behoben werden. Schließlich überwacht die Drohne auch den Transport der unterschiedlichen Baumaterialien. Damit sie an die richtigen Standorte geliefert werden. Und wenn man sie mit entsprechenden Sensoren ausrüstet, kann sie außerdem Umweltdaten sammeln und die Bedingungen auf der Baustelle überwachen.

Die Sanierung der B29 bei Lorch im Ostalbkreis hat am Freitag mit einer innovativen Technik begonnen. Auf der Baustelle werden Drohnen für Dokumentation und Sicherheit eingesetzt. SWR Frank Polifke

Drohne deutschlandweit nur in Baden-Württemberg im Einsatz

Hinter der Bauüberwachungs-Drohne steckt Viscan. Das Unternehmen aus Schwäbisch Hall hat nach eigenen Angaben deutschlandweit als erster Anbieter die Betriebserlaubnis für ein solches System erhalten, damit leistet Baden-Württemberg auf diesem Gebiet Pionierarbeit.

Drohne soll Qualität im Straßenbau steigern

Unter dem Strich erwartet das Regierungspräsidium Stuttgart durch die drohnen-unterstützte Baudokumentation eine Verbesserung der Qualität. Alle am Projekt beteiligten haben sämtliche Daten, die die Drohnen sammeln, zeitgleich zur Verfügung. Folge: Die Bauabläufe sollen optimiert und auch beschleunigt werden.