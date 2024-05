Überflutete Straßen und Keller vor allem in Ostwürttemberg

Gewitter mit Starkregen und Hagel haben am Donnerstagabend und in der Nacht vor allem in Ostwürttemberg für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt.

Am Donnerstagabend und in der Nacht gab es von Oberschwaben bis Ostwürttemberg teils kräftige Gewitter mit Hagel- und Regenschauer. Vor allem aus Ostwürttemberg wurden überflutetete Straßen und vollgelaufene Keller gemeldet.

Überschwemmung in Heubach, Hagel in Söhnstetten

In Heubach und im Heubacher Ortsteil Buch im Ostalbkreis setzte Starkregen Straßen unter Wasser. Zeitweise stand in der Bucher Hauptstraße das Wasser 40 Zentimeter hoch. Autos mussten aus dem Wasser geholt werden. In Söhnstetten im Kreis Heidenheim rückten die Einsatzkräfte nach einem Hagelschauer mit Radlader und Schaufel an.

In Schwäbisch Gmünd-Bargau und in Dillingen liefen laut Polizei Keller voll Wasser. In einem Keller in Bargau mischte sich Öl ins Wasser, das die Feuerwehr abpumpen musste. In Lorch im Ostalbkreis krachte ein Auto wegen Aquaplanings in die Leitplanken. Dennoch heißt es bei der Polizei, die Region sei glimpflich davon gekommen. Die Unwetter seien nicht so schlimm gewesen, wie befürchtet. Für die nächsten Tage rechnet der Deutsche Wetterdienst mit viel Regen in Baden-Württemberg.