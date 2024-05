Zum fünften Mal findet das Louis Braille Festival statt - dieses Jahr zum ersten Mal in Stuttgart. Das europaweit größte Fest für Menschen mit Sehbehinderung geht bis Sonntag.

Mehr als 3.000 Besucherinnen und Besucher werden beim nach eigenen Angaben europaweit größten Fest für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen in Stuttgart erwartet. Das Louis Braille Festival findet vom 3. bis zum 5. Mai in der Liederhalle statt. Eingeladen hat der Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV). Es findet dieses Jahr zum ersten Mal in Stuttgart statt.

Größtes Fest für Menschen mit Sehbeeinträchtigung in Stuttgart

Für Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Sehbeeinträchtigung soll ein Programm mit Musik, Filmen, Comedy und Mitmach-Aktionen sorgen. Der Eintritt ist kostenlos. Es wird allerdings um eine Anmeldung vorab gebeten. Der DBSV veranstaltet das Fest gemeinsam mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg (BSVW) und der Stiftung Nikolauspflege für blinde und sehbehinderte Menschen in Stuttgart.

Wer war Louis Braille? Louis Braille (*1809) war der Erfinder der Blindenschrift. Er erblindete mit sechs Jahren durch einen Unfall. In der Sattlerwerkstatt seines Vaters stieß er sich mit einem spitzen Werkzeug ins Auge. Aufgrund einer Infektion erblindete er daraufhin völlig. Mit nur 15 Jahren erfand Braille ein Alphabet für Blinde. Es besteht aus nur sechs Punkten. Damit veränderte er die Welt für viele sehbehinderte und blinde Menschen. Die Braille-Schrift setzte sich erst nach seinem Tod in Jahr 1852 weltweit durch.

Ziel des Festivals: Inklusion und Begegnungen

Die Idee entstand 2009 mit dem Ziel Barrierefreiheit und Inklusion gesamtgesellschaftlich anzugehen und sich für eine inklusive Gesellschaft einzusetzen, so Hans-Werner Lange, DBSV-Präsident im Interview mit SWR Aktuell. Das Festival bietet einen Ort, an dem blinde, sehbehinderte und sehende Menschen zusammenkommen und sich vernetzen können. In früheren Jahren fand es in den Städten Hannover, Berlin, Marburg und Leipzig statt.

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum umzusetzen, stärkt die Gesellschaft insgesamt. Eine inklusive Gesellschaft ist ein Ziel, um das es sich lohnt zu kämpfen und ich glaube, dass es eine bessere Gesellschaft ist.

Barrierefreie Besucherführungen durch das SWR Funkhaus

Der Südwestrundfunk ist mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm auf dem Louis Braille Festival vertreten. Das Angebot reicht von einer Tatort-Premiere für Sehbeeinträchtigte mit zusätzlichen hörbaren Beschreibungen bis hin zu barrierefreien Besucherführungen durch das SWR Funkhaus.