Seit dem Jahr 2022 beschäftigt eine Schuss-Serie zwischen rivalisierenden Gruppen in der Region Stuttgart die Polizei. Jetzt haben die Ermittler eine neue Strategie.

Für die Ermittlungen zur Schuss-Serie in Stuttgart und der Umgebung hat sich die Polizei neu sortiert. Das gab sie in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Stuttgart mit BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) bekannt. Zum neuen Konzept gehört demnach, dass das Landeskriminalamt (LKA) künftig alle Ermittlungen speziell rund um die Führungsriege der rivalisierenden Gruppen übernimmt. Diese Führungspersonen sind laut Innenministerium "spielentscheidend" in dem Konflikt.

Rivalisierende Gruppen umfassen rund 550 Personen

Die umliegenden Polizeipräsidien kümmern sich dagegen um die "weitläufigen Umfeldermittlungen der Gruppen", hieß es in der Pressekonferenz. Sie kümmern sich also um die Mitläufer und Unterstützer der Gruppen. Dafür sollen zum Beispiel Personen und Autos kontrolliert sowie weiterhin Razzien in Gaststätten durchgeführt werden. Außerdem wollen das LKA und die Polizeipräsidien künftig noch enger zusammenarbeiten. Sie haben dafür vor zwei Wochen eine Art Sonderkommision mit 135 Polizistinnen und Polizisten gebildet. An der Veranstaltung am Donnerstag nahmen dementsprechend auch Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz und der Präsident des Landeskriminalamts (LKA), Andreas Stenger, teil. Das Innenministerium kündigte an, man wolle den Druck auf die rivalisierenden Gruppen erhöhen.

Wir treten den Gruppen auf die Füße. Wir werden hier richtig unbequem.

Schuss-Serie in der Region Stuttgart: Wer sind die Täter?

Bereits seit über einem Jahr sorgt Waffengewalt in der Region Stuttgart für Aufsehen. Ermittlerinnen und Ermittler machen rivalisierende multi-ethnische Gruppen dafür verantwortlich. Sie haben in diesem Zusammenhang mehr als 50 Verdächtige festgenommen, von denen bereits einige vor Gericht stehen.

Laut Polizei sind die Ursachen für den Konflikt meistens gegenseitige "Ehrverletzungen". Die Gruppenzugehörigkeit definiere sich zum Beispiel über das gemeinsame Aufwachsen in der Nachbarschaft. Darüber hinaus sei ein wichtiges Motto der Gruppenmitglieder "crime als Lifestyle" - eine Haltung, die sich beispielsweise im Gangster-Rap wiederfinde, so die Behörden.

Was hinter der Schuss-Serie steckt, was die jungen Erwachsenen antreibt und wie sie zu stoppen sind, darüber hat "Zur Sache! Baden-Württemberg" am 14.12.2023 berichtet:

Hintergrund: Schüsse in der Region Stuttgart Seit über einem Jahr fallen immer wieder Schüsse in der Region Stuttgart - fast immer vor Shishabars oder Barbershops, vorwiegend nachts. Immer wieder gibt es Verletzte, auch einen Toten. Die ersten Schüsse fielen Anfang September 2022 in Mettingen (Kreis Esslingen). Es folgten weitere Vorfälle im Frühjahr 2023 in Ostfildern, Plochingen (hier gleich zwei Mal) und Reichenbach (alle Kreis Esslingen) sowie in Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen). Mitte März wurde in Stuttgart-Zuffenhausen geschossen. Am 8. April starb ein 18-Jähriger durch Schüsse in Asperg (Kreis Ludwigsburg). Anfang Juni 2023 wurden zehn Menschen durch den Anschlag mit einer Handgranate in Altbach (Kreis Esslingen) verletzt. Im Zuge der Ermittlungen sind seit Ende 2022 inzwischen mehr als 50 Tatverdächtige festgenommen worden (Stand Februar 2024). Ihnen wird unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchter gemeinschaftlicher Mord oder versuchter Totschlag vorgeworfen. Mehr als 70 Durchsuchungen und Kontrollen wurden im Zusammenhang mit der Schuss-Serie durchgeführt sowie eine Abschiebung. Die Polizei fand dabei unter anderem Messer, eine Maschinenpistole, Schreckschusswaffen, Mengen an Smartphones unbekannter Herkunft sowie geringe Mengen Rauschgift und Testosteron - und geladene Schusswaffen in Autos.

Handgranate auf Friedhof geworfen - Prozesse vor Entscheidung

Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte die Waffengewalt im Sommer 2023, als ein Angreifer eine Handgranate in eine Menschengruppe auf einem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) warf. Ein Mann steht deshalb derzeit vor Gericht, das Urteil wird am 6. März erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre Haft für den Angeklagten.

Zudem läuft derzeit die Verhandlung gegen fünf Besucher der Trauerfeier. Sie sollen den Tatverdächtigen nach der Explosion zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt haben. Ein weiterer Prozess gegen zwei Männer wegen Schüssen auf eine Plochinger Shisha-Bar wird voraussichtlich am 7. März entschieden.

Polizei: 962 Spuren, 115 gefundene Waffen, 2.500 kontrollierte Personen

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag ging die Polizei näher auf ihre bisherigen Ermittlungen zur Schuss-Serie ein. Sie nannte dabei unter anderem alle Taten der rivalisierenden Gruppen - angefangen im Juli 2022 mit Schüssen in Stuttgart-Zuffenhausen aus einem Auto heraus. Zuletzt wurde im Januar in Urbach (Rems-Murr-Kreis) von der Polizei eine Handgranate sichergestellt.

Insgesamt stellte die Polizei im Rahmen der Ermittlungen nach eigenen Angaben unter anderem 115 Waffen sicher, davon 24 Schusswaffen. Es gab 138 Hausdurchsuchungen und es wurden 2.500 Personen kontrolliert, von denen 56 in Haft kamen. Außerdem gingen die Behörden demnach fast 1.000 Spuren nach.

Behörden setzen stärker auf Prävention im Umfeld der Gruppen

Darüber hinaus wollen die Behörden aber Kriminalität zugleich besser vorbeugen. Dafür will die Polizei noch mehr mit den Kommunen zusammenarbeiten. Es geht dabei laut Innenministerium darum, insbesondere junge Menschen aus dem Umfeld der Gruppen zu erreichen. So soll verhindert werden, dass sie in kriminelle Strukturen abrutschen.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler gibt es derzeit abgesehen von den Ereignissen in der Region Stuttgart keine vergleichbaren Gruppenkonflikte in Baden-Württemberg. Um mitzubekommen, falls sich das ändern sollte, hat das LKA nun eine Art Frühwarnsystem eingerichtet. Jedes halbe Jahr gibt es demnach eine Erhebung zu Gruppenkonflikten im Land.