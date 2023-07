Die Schussserie in der Region Stuttgart hat sich laut Ermittlern aus einer gewaltbereiten Subkultur entwickelt. Den Tätern geht es um Anerkennung - mit gefährlichen Folgen.

Seit einem Jahr fallen in der Region Stuttgart immer wieder Schüsse. Die Serie von Gewalt zwischen zwei rivalisierenden Jugendgruppen eskalierte vor vier Wochen mit dem Wurf einer Handgranaten auf einem Friedhof in Altbach. Zuvor war ein 18-Jähriger in Asperg (Kreis Ludwigsburg) erschossen worden. Expertinnen und Experten unter der Führung des Landeskriminalamts (LKA) versuchen zu ergründen, was hinter dieser Welle von Gewalt steht. Etwa 20 junge Männer sitzen bereits in Untersuchungshaft. Dennoch ist nicht klar, bis wann die Serie der Gewalt aufgeklärt und ob sie in absehbarer Zeit beendet werden kann.

Beim LKA hat nach eigenen Angaben die Suche nach den Tätern höchste Priorität. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart sind bereits 17 Tatverdächtige wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit der Schussserie in Untersuchunghaft. Das LKA spricht sogar von mehr als 20 Tatverdächtigen. Hier werden auch Personen mitgezählt, die wegen anderer Straftaten verhaftet worden sind, aber gegen die auch im Zusammenhang der Schussserie ermittelt wird.

Anders als bei dem Wurf der Handgranate, wo bereits ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, sind die Ermittlungen zu den Schüssen allerdings noch weitgehend offen. Einzige Ausnahme ist ein Zwischenfall in Esslingen-Mettingen aus dem September 2022. Hier läuft vor dem Stuttgarter Landgericht bereits ein Strafverfahren. Doch aus Ermittlerkreisen heißt es auch, der Kreis von möglichen Tatverdächtigen ist sehr groß.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich auf die Auseinandersetzung zweier loser Gruppierungen von Jugendlichen. Diese seien nur sehr locker organisiert, heißt es aus Ermittlerkreisen. Die Polizei beobachtet Treffpunkte von jungen Menschen. Sei es vor Ort, in Bars, Barbershops oder Lokalen, sei es im Internet. Das macht die Ermittlungen schwierig. Expertinnen und Experten sprechen deswegen weniger von klassischen Jugendbanden, sondern eher von einer Subkultur. Diese sei geprägt von jungen Männern zwischen 16 und 25 Jahren, die oft einen Migrationshintergrund hätten. Dabei gehe es weniger um jüngst Geflüchtete als vielmehr um die Söhne und Enkel von Gastarbeitern.

Es sei jedoch kein Zusammenschluss einzelner Nationalitäten, sondern eine Mischung aus Personen ganz verschiedener Herkunft. Versucht man zu ergründen, was die Menschen eint, hört man immer wieder, dass sie sich nicht respektiert fühlen würden. Das sei ein Grund, warum sich Tatverdächtige, Opfer und auch Zeugen, nicht gegenüber der Polizei öffnen und so die Aufklärung der Straftaten erschweren.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht es den jungen Männern vor allem um Anerkennung - bei Treffen und beim Austausch im Internet auf verschiedenen Social Media-Plattformen. Dabei spielen große und schnelle Autos wie Mercedes und sogar Lamborghini als Statussymbole eine wichtige Rolle. Einige junge Männer seien aber auch mit ihrer Bereitschaft, zu Waffen zu greifen, offenbar auf Anerkennung aus, hört man aus Ermittlerkreisen. Und weiter, dass diese junge Männer wenig Anerkennung durch Ausbildung und Karriere erzielen könnten. In dieser Hinsicht seien viele der jungen Männer eher erfolglos.

Hinzu käme, dass die Gewalt oft nicht lange vorher geplant werde, sondern sich offenbar spontan ergebe. Gerade deshalb sei es für die Polizei schwer, vorab Anzeichen für eine Eskalation zu erkennen. Sie sieht Parallelen zur Stuttgarter Krawallnacht. Diese habe sich aus einer Routine-Drogenkontrolle entwickelt und sei dann eskaliert. Die Polizei setzt auf das, was sie "Kontrolldruck" nennt - also dass sie sich zeigt, dort wo sich die Szene trifft. Zudem durchsucht die Polizei Wohnungen und Autos von Verdächtigen.

Die Gewalt in der Region Stuttgart richtet sich derzeit offenbar nicht gegen die Polizei direkt und auch nicht gegen staatliche Institutionen. Vielmehr gehen Ermittler davon aus, dass sich die Gewalt zunächst zwischen zwei rivalisierenden Gruppen abspielt. Die Polizei warnt zudem davor, die jungen Männer unter Generalverdacht zu stellen. Doch sie sagt auch: Das Problem ist im größeren Kontext kein rein polizeiliches, sondern ein gesellschaftliches. Ähnliches hört man aus Kreisen der Justiz, die viel mit Jugendkriminalität zu haben. So seien Jugendrichterinnen und Jugendrichter häufig mit Fällen aus genau der gleichen Subkultur im Großraum Stuttgart beschäftigt, wie sie jetzt nach der Schussserie im Fokus der Ermittler steht.

Von Richtern hört man zum Beispiel, dass nach ihrer Einschätzung mindestens drei Viertel aller Vorfälle im Jugendstrafrecht Angeklagte betrifft, die Migrationshintergrund hätten. Häufig seien das Kinder oder Enkel der Einwandergeneration für die Automobilindustrie im Südwesten. Die heutige junge Generation habe nicht mehr die gleichen Chancen wie ihre Väter oder Großväter einen gleichwertigen Lebensstandard erwirtschaften zu können. Hinzu käme bei den jungen Menschen - so die Beobachtung aus dem Jugendstrafrecht - ein besonderes Verständnis von "Ehre".

So hört man von Richterinnen und Richtern, die viel mit Jugendstrafverfahren zu tun haben, dass als Motiv für Auseinandersetzungen immer wieder "verletzte Ehre". Was zugenommen habe, sei vor allem die Brutalität, mit der dann diese Ehre verteidigt werden würde. Die Zahl derer, die immer ein Messer bei sich trügen, sei immens gestiegen. Vor Gericht zeige sich, was auch Ermittler berichten: Weder Angeklagte noch Opfer oder Zeugen von brutalen Auseinandersetzungen wollten vor Gericht aussagen oder mit Ermittlern kooperieren. Auch das sei eine Folge des verletzten Ehrgefühls.

Ein Richter äußerte gegenüber dem SWR den Eindruck, dass Staat und Polizei von manchem straffälligen Jugendlichen als zu schwach wahrgenommen würden. Vor allem in Verfahren rund um Drogendelikte auszusagen, sei verpönt und verstoße gegen die Ehre. Dafür gebe es in der Szene sogar einen festen Begriff. Man wolle nicht den "Einunddreißiger" machen. Der Paragraph 31 des Betäubungsmittelgesetzes sieht Strafmilderung vor, wenn Angeklagte freiwillig zur Aufklärung von Drogenstraftaten beitragen. Vor diesem Hintergrund ist die Einschätzung von Expertinnen und Experten ernüchternd: Sie gehen davon aus, dass Polizei und Justiz die Welle an gewalttätigen Auseinandersetzung nicht schnell eindämmen können.