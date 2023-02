Nach einem Schusswechsel in Ostfildern sucht die Polizei nach den Beteiligten. Von Täter und Opfer fehlt jegliche Spur. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Eine Schießerei in der Parksiedlung in Ostfildern (Kreis Esslingen) hat in der Nacht zum Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hatten gegen 21:50 Uhr über Notruf gemeldet, dass mehrere Schüsse abgegeben wurden, sagte ein Polizeisprecher auf SWR-Nachfrage am Donnerstag.

Großfahndung mit Hubschrauber

Als die Polizei kurze Zeit später eintraf, waren die Beteiligten bereits zu Fuß und mit mindestens einem Fahrzeug geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach den Verdächtigen und möglichen Geschädigten verlief bislang erfolglos. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz.

Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts

Am Tatort konnten mehrere Spuren sichergestellt werden. Da auch Blut gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass mindestens eine Person verletzt wurde. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch am Mittwochabend die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Ostfildern: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum genauen Tatablauf machen oder sonstige Hinweise auf die noch unbekannten Tatverdächtigen geben können. Auch Informationen über mögliche, benutzte Fahrzeuge und verletzte Personen sind für die Ermittlungen interessant.