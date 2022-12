Großeinsatz der Polizei in Schorndorf: Zwei Tote gefunden

In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) findet aktuell ein Großeinsatz der Polizei statt. Es wurden zwei Tote gefunden. Außerdem wurde in einem Haus in Fellbach ein schwerverletzter Mann gefunden.

Um 11:34 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine schwerverletzte Frau in einem Haus in der Lederstraße in Schorndorf gemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das SEK Baden-Württemberg durchsuchte das Gebäude. Dabei fanden die Beamten einen Mann und eine Frau tot auf. Polizei: Kein Schusswechsel Möglicherweise wurde die Frau durch eine Schusswaffe verletzt. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich bei dem Toten auch um den Täter handelt. Es gebe keine Hinweise auf einen flüchtigen Täter, außerdem gab es laut Polizei keine Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Polizei konnte auch Medienberichte von einem Schusswechsel nicht bestätigen. Der Bereich sei großräumig abgesperrt worden. Der Einsatz dauerte am Nachmittag noch an. Laut Polizei befinden sich derzeit 28 Streifenbesatzungen im Einsatz. Laut Anwohnern war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der lebensgefährlich Verletzte, der in Fellbach gefunden wurde, wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Süddeutsche Mediengesellschaft In Fellbach wird ein lebensgefährlich Verletzter gefunden Im Zuge der Ermittlungen habe sich ein Hinweis auf ein Gebäude in Fellbach (ebenfalls Rems-Murr-Kreis) ergeben. Bei der Durchsuchung des Gebäudes sei ein lebensgefährlich verletzter Mann gefunden worden, so die Polizei. Weitere Details etwa zur Frage, welcher Zusammenhang mit den Toten in Schorndorf besteht, nannte die Polizei nicht. Die Beamten gehen aber von einem Zusammenhang aus. Lauter Knall am Morgen war wohl kein Schuss Anwohner hatten bereits am Morgen einen lauten Knall gehört. Laut Stuttgarter Zeitung handelte es sich dabei aber nicht um einen Schuss, sondern um einen Kampfjet, der mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs und nicht nur in Schorndorf zu hören war.