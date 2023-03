Nach Schüssen in Stuttgart-Zuffenhausen: Sonderkommission eingerichtet

In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Freitagabend ein Mann durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei hat am Samstag eine Sonderkommission eingerichtet.

Nachdem unbekannte Täter am Freitagabend in Stuttgart-Zuffenhausen vor einem Restaurant Schüsse abgegeben und dabei einen Mann verletzt haben, hat die Polizei eine 30-köpfige Sonderkommission eingerichtet, wie sie am Samstagnachmittag mitteilte. Die Sonderkommission ermittele in alle Richtungen. Am Tatort wurden am Tag nach der Tat Spürhunde eingesetzt und Zeuginnen und Zeugen befragt.

Die Tat hatte sich am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Burgunderstraße in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet. Der oder die Täter gaben mehrere Schüsse ab, Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten daraufhin die Polizei.

Schwer verletzter Mann in Krankenhaus gebracht

Ein Mann wurde dabei schwer verletzt; der oder die Täter flüchteten. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndete im Großeinsatz und auch mit einem Helikopter nach den Tätern - ohne Erfolg. Wegen der Fahndung waren die Haltestellen Zuffenhausen und Neuwirtshaus am Freitagabend für circa zwei Stunden für den S-Bahn-Verkehr gesperrt. Der Mann ist noch immer im Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Zusammenhang mit einem früheren Schuss sowie Fällen in Esslingen und Göppingen?

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Schon einmal fiel in der Burgunderstraße ein Schuss, im Juli 2022. Dabei soll ein Mann laut Polizei aus einem fahrenden Auto heraus ebenfalls in der Burgunderstraße vor einem Restaurant auf eine Gruppe Männer geschossen haben. Verletzt wurde damals niemand. Staatsanwaltschaft und Polizei schließen beim jetzigen Fall auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in den Kreisen Esslingen und Göppingen nicht aus. Dabei waren im Februar unter anderem in Plochingen und Eislingen ein Mann und eine Frau auf der Straße angeschossen und verletzt worden.

Seit Ende Februar kooperieren Polizeipräsidien zu Schuss-Vorfällen

Die Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm hatten sich danach in einer Ermittlungskooperation zusammengeschlossen. In diesem Rahmen ist auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bei den Ermittlungen beteiligt. Es würden mögliche Zusammenhänge geprüft, in enger Abstimmung mit den Staatsanwaltschaften in Ulm und Stuttgart.

Anwohnerinnen und Anwohner sorgen sich

Der Sorge von Anwohnerinnen und Anwohnern vor bewaffneten Auseinandersetzungen tritt die Polizei entgegen: "Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung haben wir zum aktuellen Stand nicht", so der Pressesprecher der Stuttgarter Polizei, Timo Brenner.

Polizei bittet um Mithilfe

Nach dem aktuellsten Fall in Stuttgart-Zuffenhausen sollen sich Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff machen können, unter der Telefonnummer 0711/899 05 778 bei der Kriminalpolizei melden.