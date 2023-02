In Eislingen/Fils ist am frühen Freitag auf eine Frau geschossen worden. Die Frau liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet.

In Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist am frühen Freitagmorgen eine 21 Jahre alte Frau durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde aus einem Auto heraus von einer unbekannten Person auf sie geschossen. Gegen 2 Uhr am Freitag habe sich ein Zeuge über den Notruf gemeldet und von dem Vorfall in der Stuttgarter Straße in Eislingen berichtet.

Keine lebensgefährlichen Verletzungen

Die verletzte Frau wird im Krankenhaus versorgt, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die konkreten Umstände der Tat seien noch unklar. Die Polizei ist derzeit noch mit der Spurensicherung beschäftigt und wird dabei von Spezialisten des Landeskriminalamts unterstützt.

Sonderkommission gebildet - unklare Motivlage

Inzwischen ist bekannt, dass die junge Frau nicht in Eislingen wohnt. Die Polizei hat erste Zeugen vernommen. Über die Ergebnisse dieser Befragungen wollte eine Sprecherin aber noch nichts sagen. Ein Motiv für die Schüsse ist noch nicht bekannt. Inzwischen wurde eine Sonderkommision zu dem Fall gebildet. Es werden weitere Zeugen vernommen.