Herrenberg: Streit zwischen Nachbarn endet tödlich

Am Montagnachmittag hat ein 62-jähriger Mann in Herrenberg seinen Nachbarn erstochen. Die beiden Männer hatten vorher gestritten. Worum es dabei ging, ist noch unklar.

Nach Angaben der Polizei war es am Montag in einer Wohnung in Herrenberg (Kreis Böblingen) zwischen den beiden Nachbarn zum Streit gekommen. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll der 62-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen und ihm tödliche Verletzungen zugefügt haben. Worum es bei dem Streit gegangen war, wird noch ermittelt.

Das 64-jährige Opfer konnte noch an der Wohnungstür einer Nachbarin klingeln. Dann brach er zusammen. Die Nachbarin alarmierte sofort Polizei und Rettungsdienste. Für den 64-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.

Tatverdächtiger wird auf Spielplatz festgenommen

Der tatverdächtige Nachbar wurde wenig später auf einem Spielplatz in unmittelbarer Nähe der Wohnung festgenommen. Am Dienstag wurde er der zuständigen Haftrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen Totschlags erließ.