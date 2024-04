Das Norovirus auf dem dem Frühlingsfest in Stuttgart ist wohl nicht durch Essen oder Getränke übertragen worden, so die Stadt. Unterdessen stieg die Zahl der Krankheitsfälle weiter an.

Die Stadt Stuttgart geht davon aus, dass die gesundheitlichen Beschwerden vieler Besucher und Servicemitarbeiter des Frühlingsfestes am Wochenende nichts mit dort verkauften Speisen und Getränken zu tun haben.

Es bleibe als mögliche Ursache nur noch die Mensch-zu-Mensch-Übertragung, erklärte ein Sprecher der Stadt im Gespräch mit dem SWR. Unklar bleibt damit, ob der Infektionsausbruch an einem der Mitarbeitenden oder einem der Gäste lag. Prinzipiell kann auch ein Infizierter ohne Symptome das Virus übertragen.

Stadt Stuttgart: Hygienevorschriften wurden offenbar eingehalten

Das Gesundheitsamt Stuttgart hatte direkt nach den ersten bekannt gewordenen Fällen viele Proben in dem betroffenen Festzelt genommen. Hinweise auf Verstöße gegen Hygienebestimmungen gebe es nicht, erklärte die Stadt. Bislang haben die Verantwortlichen den Ausgangspunkt für die Infektionen noch nicht klar identifizieren können. Die Behörden gehen allerdings davon aus, dass die Infektionen im zentralen Servicebereich des Festzeltes Göckelesmaier seinen Ursprung hatte.

Die gemeldeten Erkrankungszahlen würden dafür sprechen, dass die ergriffenen Maßnahmen wirksam seien, so die Stadt weiter. Das Infektionsgeschehen im Festzelt konzentriere sich nach den bisherigen Erkenntnissen auf das Wochenende.

Mehr als 700 Gäste betroffen

Von der Magen-Darm-Erkrankung betroffen sind bis Donnerstagnachmittag laut Stadt 727 Personen. Einen Tag zuvor lagen die gemeldeten offiziellen Zahlen erst rund halb so hoch. Die Stadt geht von einer hohen Dunkelziffer aus - denn Betroffene gäben die Infektion sicherlich innerhalb der Familie weiter, so ein Sprecher.

In fünf Fällen sei das Norovirus bestätigt worden. Diese verursachen Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, sind sehr ansteckend und verbreiten sich rasend schnell - besonders an Orten, an denen viele Menschen zusammenkommen. Dies komme beispielsweise auf Kreuzfahrtschiffen, Konzerthallen oder Altersheimen vor, so der Virologe Martin Stürmer im SWR. "Es ist natürlich blöd, wenn das auf solch größeren Festen passiert, weil dann immer sehr viele Menschen betroffen sind. Aber überraschen tut uns das nicht", so Stürmer weiter.

Untersucht wurden der Stadt zufolge Mitarbeitende des Festzeltes mit Symptomen und ohne Symptome. Bei elf Mitarbeitenden ohne Symptome liegen demnach bereits negative Untersuchungsergebnisse vor, bei acht Mitarbeitenden mit Symptomen seien Untersuchungen veranlasst worden, bisher ohne Ergebnis. Die Stadt Stuttgart hatte den Betroffenen geraten, sich an das Gesundheitsamt und ihren Hausarzt zu wenden. Erkrankte sollten die empfohlenen Hygienemaßnahmen beachten, um die weitere Ausbreitung zu unterbinden.

Das ist das Norovirus und so kann man sich schützen Noroviren sind hochansteckend und führen meistens zu Magen-Darm-Erkrankungen, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Immer wieder kommt es wegen des Virus zu Brechdurchfällen in Kindergärten, Schulen, Kliniken und anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Die Folgen sind in der Regel Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, teilweise in Kombination mit Bauch- und Muskelschmerzen und leichtem Fieber. Kinder unter fünf Jahren und Ältere über 70 Jahren reagieren demnach besonders empfindlich auf den Flüssigkeitsverlust durch die Symptome. Eine Impfung dagegen gibt es nicht, Antibiotika helfen laut BZgA nicht. Übertragen werden die Viren oft durch unsaubere Hände oder Gegenstände wie Türgriffe. Deshalb empfiehlt die Behörde, nach der Toilette oder vor der Zubereitung von Essen die Hände immer sorgfältig mit Wasser und Seife zu waschen. Während sich Menschen erbrechen, können außerdem virushaltige Tröpfchen über die Luft das Norovirus übertragen, so die Behörde. Rohe Lebensmittel oder verunreinigtes Wasser können ebenfalls die Ursache sein. Weitere Details über den Umgang mit der Erkrankung listet die BZgA online auf.

Göckelesmaier-Festzelt hat weiter geöffnet

Das betroffene Festzelt Göckelesmaier wurde nach dem Wochenende gründlich desinfiziert und ist weiterhin geöffnet. "Wir arbeiten weiterhin Hand in Hand mit der Stadt und den Lebensmittelbehörden", sagte Betreiber Karl Maier im Gespräch mit dem SWR. Derzeit seien alle Probeergebnisse der Lebensmittelüberwachung auf Noroviren negativ. "Gesichert ist, dass keine Übertragung der Noroviren durch die vom Gesundheitsamt beprobten Lebensmittel stattgefunden hat", so Maier weiter.

Weiter erklärte Maier, es gebe keinen Hinweis darauf, "dass das Virus von unseren Mitarbeitern eingeschleppt worden wäre". Denkbar sei auch, dass Gäste das Virus mitgebracht und andere Gäste angesteckt haben. "Es sind nur Mitarbeiter im Einsatz, die symptomfrei sind und uns gegenüber dies auch schriftlich bestätigt haben.“

Karl Maier ist der Betreiber des Festzelts Göckelesmaier. Er betont, dass er eng mit der Stadt kooperiere. SWR

Betroffene: Am Montagmorgen begannen die Beschwerden

Auch Nora Hoffmann (26) aus Weissach (Kreis Böblingen) hatte nach dem Frühlingsfestbesuch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Die US-Amerikanerin berichtete im SWR, sie und ihr Ehemann seien am Samstagabend mit Freunden im Göckelesmaier-Festzelt gewesen. Am Montagmorgen hätten dann lediglich bei ihr und ihrem Mann die für Noroviren typischen Symptome eingesetzt. Nach 48 Stunden sei das aber wieder weitgehend abgeklungen.

Trotz allem sei sie nicht sauer, denn so eine Erkrankung sei ihrer Ansicht nach immer ein Risiko bei einem Fest dieser Größe - "wenn man zusammen mit Tausenden von Menschen ist und engen Kontakt hat und zusammen singt und isst und trinkt", sagt Hoffmann. Grundsätzlich besuche sie gerne das Frühlingsfest und den Wasen, weil das "ein schönes Kulturgut in Süddeutschland" sei, das es in den USA so nicht gebe.