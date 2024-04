Manchmal könnte man alles gegen die Wand klatschen! Wer in der Region Stuttgart mal nicht weiß, wohin mit Wut, Frust und Aggression, kann sich im Rage Room in Kornwestheim austoben. Wer nutzt das - und warum?

Herrlich! Und es ist so einfach: Im "Rage Room", also im "Wutraum" in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) kann jeder, der will, für etwas Geld Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände kurz und klein schlagen. Einfach mal etwas ansonsten Verbotenes tun - denn wann zerstört man schon absichtlich Dinge? Das haben sich die vier Freundinnen Anna, Christina, Emiliy und Kim gedacht und dem Rage Room einen Besuch abgestattet. Für 200 Euro durften sie eine Stunde lang wüten. Wir haben sie begleitet.



Pflicht: Handschuhe und Schutzbrille, verboten ist Alkohol

Das richtige Equipment ist dabei natürlich alles: Ausgerüstet war das Quartett mit Hammer, Baseballschläger, Krücke und auch Golfschlägern. Mit all diesen Schlagwerkzeugen prügelten die vier jungen Frauen nacheinander auf Stühle, Fernseher, Betten und Lampenständer ein - bis alles Kleinholz war.

Man bekommt den Kopf mal frei und denkt an gar nichts.

Die Frauen sind nicht die einzigen aus der Region Stuttgart, die das Angebot im Rage Room nutzen. Veranstalter Andreas Graf von Brühl meint, er könne sich vor Anfragen kaum retten. Es gäbe Menschen, die hätten wirklich, wirklich viel Aggression in sich. Manche etwa seien mal ganz prinzipiell wütend auf die Gesellschaft.

Auch eine Scheidungsparty hätte vor kurzem stattgefunden: Bei der war weniger die betroffene Frau wütend, sondern ihre Kinder. Und, ja, es kommen auch viele Menschen her, die einfach Spaß haben wollen. Zum Junggesellinen-Abschied etwa.

Andreas Graf von Brühl handelt mit Antiquitäten und betreibt im Kornwestheim einen Rage Room. SWR

Spaß in einer Scheune voller alter Möbel. Diese findet Andreas Graf von Brühl beim Entrümpeln von Wohnungen. Der Besitzer des Rage Rooms betreibt eigentlich ein Auktionshaus in Stuttgart. Die Dinge, die er nicht unter den Hammer bringt, die keinen Käufer finden, gibt er frei.

Ich habe sowieso die Entsorgungskosten.

Dann dürfen eben andere Menschen die Sachen unter den Hammer bringen - im Wortsinn, im Rage Room. Es ist übrigens überaus praktisch, dass ihm die Kunden die Einrichtungsgegenstände klein hauen. So passen sie besser in den Container. Eine Win-Wut-Win-Situation sozusagen.

Das bleibt übrig, wenn Menschen im Rage Room in Kornwestheim ihre Wut rausgelassen haben. SWR

Sie dürfen im Rageroom nie gleichzeitig, sondern immer nacheinander ran

Und, was macht das Wüten mit der Wut? Nachdem Anna, Christina, Emiliy und Kim eine Stunde lang allen Frust, alle Aggression raus gelassen haben, sind Bett, Stuhl und Fernseher komplett ramponiert. Zurück bleibt ein Trümmerhaufen. Die Frauen grölen, schwitzen und grinsen.