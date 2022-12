privat

Aita Koha arbeitet seit 2018 als Redakteurin für das Studio Stuttgart beim SWR. Sie berichtet für Fernsehsendungen wie SWR aktuell BW und die Landesschau, macht Hörfunkbeiträge und arbeitet online. Am liebsten ist sie draußen unterwegs, nah bei den Menschen, Recherchen aus erster Hand - egal ob es um soziale, grüne oder politische Themen geht.

Vor dem SWR

Groß geworden in Villingen-Schwenningen (für alle Insider: in Schwenningen) hat Aita Koha erst Landschaftsökologie in Münster studiert, bevor sie Anfang der 2000er Jahre zum SWR kam. Vom Studio Tübingen ging es über das Volontariat nach Mannheim und 2007 dann nach Stuttgart ins SWR-Fernsehen zur Landesschau. Zehn Jahre lang ist sie mit dem Landesschau-Mobil in Baden-Württemberg auf Entdeckungstour gegangen, bevor sie zu Studio Stuttgart gewechselt ist und jetzt multimedial über die Region berichtet.