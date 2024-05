Aufregung am Montagabend: Ein Lufthansa-Flugzeug landet außerplanmäßig auf dem Airport in Stuttgart. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften ist in kurzer Zeit vor Ort.

Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg