Am Stuttgarter Flughafen wurde ein 43-Jähriger zusammen mit seiner Mutter aufgehalten. Auf ihn kommt jetzt eine Geldstrafe von 42.500 Euro zu - und möglicherweise noch mehr.

Das Hauptzollamt Stuttgart hat am Stuttgarter Flughafen Goldschmuck im Wert von über 190.000 Euro beschlagnahmt. Wie der Zoll am Dienstag mitteilte, wurde der Schmuck bereits im März aus dem Verkehr gezogen. Ein 43-Jähriger hatte versucht, das Gold auf seiner Rückreise aus Istanbul in Deutschland einzuführen, ohne Einfuhrgebühren zu zahlen. "Die Reisefreigrenze liegt bei 430 Euro, da war der Mann natürlich deutlich drüber", sagte Thomas Seemann vom Hauptzollamt Stuttgart dem SWR.

2,5 Kilo Goldschmuck im Innenfutter von vier Koffern

Als der Mann durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Ware gehen wollte, hielten ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zolls auf. Beim Röntgen seiner insgesamt vier Koffer wurden im Innenfutter insgesamt zweieinhalb Kilo Goldschmuck, verpackt in einzelnen Plastiktüten, gefunden.

Größter Zollfund am Flughafen Stuttgart bisher

Mit rund 193.000 Euro ist es laut dem Zoll der Fund mit dem höchsten Gesamtwert am Stuttgarter Flughafen bisher. "Oft bringen Menschen etwas für den privaten Gebrauch mit", erklärte Seemann. "In diesem Fall laufen allerdings noch die Ermittlungen, da der Gesamtwert so ungewöhnlich hoch ist."

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt auf den 43-Jährigen zumindest eine hohe Geldstrafe zu. Je nachdem, was die Ermittlungen ergeben, könnte dem Mann auch eine Freiheitsstrafe drohen. Aktuell befinde sich der in Deutschland wohnhafte Mann allerdings nicht in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Einfuhrschmuggels eingeleitet.