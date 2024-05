Der VfB Stuttgart ist im Höhenflug, die Teilnahme an der Champions League ist gesichert. Der Erfolg bringt vielen Fanclubs Zulauf. Doch den Mitgliedern nun Tickets zu sichern, ist schwierig.

Der VfB Stuttgart steht kurz vor dem Abschluss einer berauschenden Saison, die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison ist gesichert. Der Erfolg mache sich auch bei den Fanclubs bemerkbar, sagte Michaela Bürk, Vorsitzende des Fanclubs "Achtzehn93 dunkelrote Mädels" dem SWR. Sie sei mit vielen Fanclubs in Kontakt - und viele hätten grade enormen Zuwachs, einige verhängten sogar einen Aufnahmestopp. "Wir haben ein wahnsinniges Problem, die neuen Mitglieder mit Karten zu bedienen", sagt Bürk. "Und das ist oft der Hauptgrund, warum Menschen in einen Fanclub kommen."

Ticketvergabe des VfB an Fanclubs: So läuft's

Der VfB Stuttgart hat nach eigenen Angaben derzeit mehr als 500 offizielle Fanclubs. In Sachen Ticketvergabe sehe die Lage aktuell so aus: Ein großer Teil der VfB-Dauerkarten sei in der Hand von Fanclubs, so der VfB. Darüber hinaus bestehe für alle Fanclubs zusammen für jedes Heimspiel ein Kontingent von 400 Tagestickets. Jeder Fanclub kann davon maximal zehn Tickets bestellen.

Bei mehr als 500 offiziellen Fanclubs ist die Nachfrage größer als das Angebot. Die Vergabe laufe nicht per Zufallsgenerator oder Windhundprinzip, sondern aktiv gesteuert von den Fanbeauftragten, so der VfB Stuttgart. Die Fanbeauftragten achteten im Laufe einer Saison auf eine möglichst faire Verteilung unter den Fanclubs.

Viel Begeisterung in Rot und Weiß auf den Rängen: Der Zuwachs an Anhängern des VfB Stuttgart merken derzeit auch die rund 500 Fanclubs. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harry Langer

Wunsch: Größe des Fanclubs soll bei Tickets eine Rolle spielen

Michaela Bürk von den "Achtzehn93 dunkelrote Mädels" sieht trotzdem Verbesserungsbedarf. Sie regt an, dass die Größe eines Fanclubs künftig bei der Ticketvergabe eine Rolle spielen solle. Bislang gilt die Regel, dass es maximal zehn Tickets pro Club gibt - unabhängig von der jeweiligen Mitgliederzahl.

Der VfB stellt hingegen infrage, ob dieses System dann wirklich fairer wäre. Kleine Fanclubs sollen nicht benachteiligt werden, so der Verein auf Anfrage. Außerdem würden alle Ticketvergaberegeln stets im Vorfeld mit dem Fanauschuss beraten, in dem wiederum die Fanclubs vertreten sind, so der VfB Stuttgart.

Vorfreude auf letztes Heimspiel des VfB dieser Saison

Auf das Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach freut Michaela Bürk sich sehr. "Wir hätten nie, nie, nie damit gerechnet, dass wir so abschließen. Wir haben letzte Saison noch um den Abstieg gekämpft", sagt Bürk.

Ihren Fanclub sieht sie ohnehin nicht als reinen Ticket-Fanclub. Bei den "Achtzehn93 dunkelrote Mädels" gehe es eher um die Gemeinschaft von Frauen mit einer Begeisterung für Fußball. Zudem habe der Club mehrere Mitglieder mit Handicap. "Die sagen: 'Bei euch fühle ich mich wohl und ich kann mit euch ins Stadion gehen oder Sachen unternehmen, auch, wenn ich alleine komme'", so Bürk.

VfB geht rechtlich gegen Weiterkauf von Tickets vor

Mit Beginn der neuen Championsleague-Saison dürften VfB-Tickets noch begehrter werden als sie es ohnehin schon sind. Das könnte den Schwarzmarkt im Netz ankurbeln. Für das Spiel am Samstag sind zum Beispiel aktuell zwei Tickets auf der Online-Verkaufsplattform Ebay im Block 54E zu finden - mit einem Gebot über 252 Euro. Tickets im Internet weiterzuverkaufen sei eindeutig untersagt, so der VfB auf Anfrage. Schon seit Jahren gehe der Verein rechtlich dagegen vor.