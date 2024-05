Jubel in Stuttgart: Der VfB zieht in die Champions League ein

Der VfB Stuttgart spielt in der kommenden Spielzeit erstmals seit der Saison 2009/2010 wieder in der Königsklasse. Dank einer neuen UEFA-Regelung dürfen die Schwaben auf der Couch jubeln.

Ab der kommenden Saison erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison in der Königsklasse, in der Europa League und in der Europa Conference League gemeinsam die beste Leistung gebracht haben.

In einer Ein-Jahres-Rangliste der UEFA werden die Ergebnisse erfasst und mit Punkten bewertet. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden sowie für das Weiterkommen jeweils einen. Erspielte Punkte werden durch die Anzahl der Teams geteilt, die ein Land am Saisonbeginn in allen drei Europapokal-Wettbewerben gestellt hat, im Fall von Deutschland sieben.

Nach dem Sieg von Borussia Dortmund gegen PSG und dem Remis des FC Bayern gegen Real Madrid steht fest, dass die Bundesliga nicht mehr vom zweiten Platz (hinter Italien) verdrängt werden kann. Damit zieht der VfB in die Königsklasse ein, da er in der Liga nicht mehr schlechter als Platz fünf abschneiden kann. Dass die Schwaben das Zeug für die Champions League haben, hatten sie zuletzt am Wochenende bei Bayer Leverkusen gezeigt, als sie dem neuen Meister beinahe die erste Saisonniederlage zugefügt hätten.

Sogar ein sechster deutscher Startplatz ist möglich

Im besten Fall könnten in der kommenden Saison sogar sechs deutsche Klubs in der Champions League vertreten sein. Das wäre der Fall, wenn der BVB die Champions League gewinnt und in der Meisterschaft maximal Fünfter wird. Denn als Titelverteidiger hätte Dortmund 2024/25 im höchsten europäischen Wettbewerb ein garantiertes Startrecht, der zusätzliche Platz über das Ranking ginge an den Bundesliga-Sechsten.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß tritt am kommenden Wochenende im Südschlager gegen den FC Bayern München als frischgebackener Champions-League-Qualifikant an. Es ist nach einer überragenden Spielzeit mehr als verdient.