Real Madrid und Co. - auf diese Klubs trifft der VfB Stuttgart in der Champions League

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wurde am Donnerstag die Ligaphase der Champions League ausgelost. Der VfB Stuttgart trifft unter anderem auf Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Nach 15 Jahren spielt der VfB Stuttgart wieder in der UEFA Champions League. In Monaco wurden am Donnerstagabend die Gegner ausgelost, auf die die Schwaben in der neuen Ligaphase der Königsklasse treffen werden.

Auswärtsfahrt nach Madrid - Heimspiel gegen PSG

Zu Hause trifft die Mannschaft von Sebastian Hoeneß auf Paris Saint-Germain, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern und Sparta Prag.

Auswärts spielt der VfB gegen den Vorjahres-Sieger der Champions League Real Madrid, Juventus Turin, FK Roter Stern Belgrad und ŠK Slovan Bratislava.

Erster Spieltag der neuen Ligaphase zwischen 17. und 19. September

Gegen wen und wo der VfB Stuttgart das erste Spiel bestreiten wird, steht noch nicht fest. Den finalen Spielplan für die Ligaphase möchte die UEFA am Samstag bekanntgeben. Fest steht aber schon, dass der 1. Spieltag und damit auch die erste Partie der Schwaben zwischen dem 17. und 19. September steigt. Der achte und letzte Spieltag der Ligaphase findet am 29. Januar 2025 statt.