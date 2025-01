Kampf um die Playoffs der Champions League: VfB Stuttgart in Bratislava in der Pflicht

Es könnte für den VfB Stuttgart eine Art Endspiel in der Champions League werden: In Bratislava geht es darum, die Chance auf das Erreichen der Playoffs zu wahren.

Für den VfB Stuttgart geht es um die bestmögliche Perspektive auf ein Weiterkommen in der Champions League. Am Dienstag (21:00 Uhr/live im Audiostream der Sportschau) ist ein Sieg beim Außenseiter Slovan Bratislava für die Chance auf den Playoff-Einzug womöglich Pflicht. "Wir wissen, wie wichtig die drei Punkte für uns werden können. Wenn wir weiter Champions League spielen wollen, müssen wir die drei Punkte holen, glaube ich", sagte VfB-Stürmer Ermedin Demirovic.

Ähnlich blickte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf die richtungsweisende Partie voraus: "Die Champions League ist eine großartige Reise für uns, die wir verlängern wollen. Es wird sehr viel über den Kopf entschieden." Die Partie, so der Coach weiter, fühle sich "ein bisschen" wie ein Finale an. "Oberste Priorität hat jedes Spiel, das vor der Brust ist. Aber das ist in dem Fall, denke ich, noch klarer als normalerweise."

VfB Stuttgart sieht sich in "Topverfassung"

Am Montagvormittag traf sich der VfB-Tross am Stuttgarter Flughafen für die rund eineinhalbstündige Anreise in die winterliche slowakische Hauptstadt. Der Auftritt im Narodny futbalovy Stadion drei Tage nach dem 4:0 gegen den SC Freiburg ist der vorletzte im Endspurt der Champions-League-Ligaphase. "Dafür haben wir ein Leben lang trainiert, hart gearbeitet, um diese Nächte, diese stressigen Wochen zu haben. Wir sind in einer richtig Topverfassung, jeder kann mit breiter Brust hinfahren", sagte Demirovic selbstbewusst.

Die breite Brust hat sich der Vizemeister mit einem glanzvollen Auftakt und der maximal möglichen Zahl von neun Punkten aus drei Spielen zum Neustart in der Fußball-Bundesliga verdient. In der Bundesliga-Tabelle haben die Schwaben einen kräftigen Satz auf einen Champions-League-Rang (4.) nach vorn gemacht und sind als Vierter einer der ersten Verfolger der Spitzenclubs FC Bayern und Bayer Leverkusen.

Seinen Lauf will der VfB nun international fortsetzen. Ein Erfolgsgarant wie Nick Woltemade ist allerdings ebenso nicht für die Königsklasse gemeldet wie Winter-Transfer Jacob Bruun Larsen. Ein Ausrutscher in Bratislava wäre aber auch ohne die nicht spielberechtigten Kräfte ein herber Dämpfer.

"Wir müssen liefern", sagte auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Es käme auf die richtige Mischung zwischen Lockerheit, Vorfreunde und Anspannung an, sagte der 45-Jährige, der sich an den völlig missratenen Auswärtstrip nach Belgrad nur ungern zurückerinnert.

Ähnliche Voraussetzung wie vor Belgrad-Trip

Bratislava ist einer von drei noch punktlosen Champions-League-Teilnehmern. Alle sechs Partien hat der Meister und Tabellenführer der noch pausierenden Liga der Slowakei verloren und ist bereits ausgeschieden. Die Voraussetzungen ähneln in gewisser Weise denen vom Trip nach Serbien. Wie schon vor der Begegnung in Belgrad ist der VfB nun Favorit. Doch die Partie damals ging gründlich schief. Auch Belgrad war Ende November punktlos, bis der VfB anreiste und ein 1:5-Debakel erlebte.

"Es war eine extreme Erfahrung. Eine gute Erfahrung, aus der hoffentlich jeder seine Lehren gezogen hat", sagte Wohlgemuth über den Hexenkessel in Belgrad. Dank des 5:1 gegen Bern Mitte Dezember steht der VfB nur zwei Plätze hinter der Trennlinie fürs Weiterkommen.

Auch Spitzenclubs bangen ums Weiterkommen

Als 26. in der Tabelle haben die Schwaben momentan einen Punkt zu wenig, um in zwei Playoff-Partien der reformierten Champions League im Februar um den Achtelfinaleinzug spielen zu dürfen. Ein frühes Ausscheiden ohne Europapokal-Abende über die Ligaphase hinaus wäre trotz der langen Abstinenz von der internationalen Bühne eine Enttäuschung.

Auch Paris Saint-Germain - punktgleich mit dem VfB - zittert übrigens um das Weiterkommen. Der französische Meister bekommt es am Mittwoch mit dem strauchelnden und auch noch nicht für die K.-o.-Runde qualifizierten englischen Champion Manchester City zu tun. Am Mittwoch der kommenden Woche (29.01., 21 Uhr) will der VfB dann einen magischen Abend gegen Paris packen.