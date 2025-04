Europa ist nicht weit weg für den VfB Stuttgart

Nach einer herben Ergebnis-Delle feierte der VfB Stuttgart zuletzt zwei Erfolgserlebnisse. Der erneute Einzug in den Europapokal ist möglich - sowohl über die Liga als auch über den DFB-Pokal.

Die Erleichterung war groß beim VfB Stuttgart. Endlich wieder ein Sieg in der Bundesliga, endlich wieder ein Dreier nach zuvor sechs Ligaspielen ohne Sieg. Beim 4:0-Erfolg in Bochum überzeugte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf ganzer Linie, mit dem dreifachen Torschützen Ermedin Demirovic stach ein Spieler sogar noch besonders heraus.

Durch den souveränen Sieg in Bochum schob sich der VfB Stuttgart (40 Punkte) in der Tabelle auf Platz neun vor und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf den Sechsten Borussia Mönchengladbach (44). Bei noch sechs ausstehenden Partien ist die Europa League also absolut in Reichweite. Selbst der 1. FSV Mainz 05 (46) auf Champions-League-Platz vier ist nur sechs Punkte von den Schwaben entfernt.

Machbare Aufgaben für den VfB Stuttgart im Saisonendspurt

Für eine erneute Europapokal-Qualifikation des VfB Stuttgart über die Bundesliga könnte das Restprogramm des Teams von Sebastian Hoeneß sprechen. An den letzten sechs Spieltagen trifft der VfB auf fünf Mannschaften, die aktuell hinter den Schwaben platziert sind. Nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen (13.4.) geht es zu Union Berlin (19.4.), danach folgen die Duelle mit dem 1. FC Heidenheim (25.4., Heim), dem FC St. Pauli (3.5., Auswärts) und dem FC Augsburg (11.5., Heim). Nur am letzten Spieltag trifft der VfB auf ein aktuell besser platziertes Team - zum Saisonabschluss sind die Stuttgarter auswärts bei RB Leipzig (17.5.) gefordert.

Über den DFB-Pokal in die Europa League?

Der VfB hat damit weiterhin gute Chancen, nach der Champions-League-Teilnahme in dieser Saison auch in der kommenden Spielzeit europäisch vertreten zu sein. Und selbst wenn es nicht über die Bundesliga klappen sollte, haben die Schwaben am 24. Mai noch die Möglichkeit, das Ticket für Europa zu buchen. Sollte der VfB Stuttgart das DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld gewinnen, wäre ein Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher.

Die Chance auf eine erneute Saison auf internationaler Bühne ist auf jeden Fall gegeben. Das Motto für den VfB Stuttgart könnte im Saisonendspurt also heißen: Ob Bundesliga oder Pokal - Hauptsache Europa.