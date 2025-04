Tickets, Trikots und Trophäe: Die wichtigsten Infos zum VfB im DFB-Pokalfinale

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat es ins DFB-Pokalfinale geschafft. Aber wann gibt es Tickets? Wer bekommt welche? Und wann wird es in Berlin ernst? Die Antworten gibt's hier.

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig wartet jetzt Drittligist Arminia Bielefeld. Dann geht’s um die Trophäe, schon vorher für die Fans aber um Tickets und Co. Die wichtigsten Infos in der Übersicht:

Wann steht das Finale an?

Worum geht es für den VfB?

Wie kommen die VfB-Fans an Tickets?

Wie ist der Dresscode fürs Finale?

Diesen Termin dürften sich die Fans vom VfB, aber auch die von Gegner und Drittligist Arminia Bielefeld bereits geblockt haben: Am 24. Mai treffen die beiden Teams im Berliner Olympiastadion aufeinander. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Für die Stuttgarter geht es – wie für Gegner Bielefeld – um den Titel. Die Schwaben könnten angesichts der zuletzt eher mauen Ergebnisse in der Bundesliga mit dem Pokalsieg allerdings auch das internationale Geschäft klarmachen. Wer den Titel holt, ist für die Ligaphase der Europa League gesetzt. Sollte der VfB das über die Platzierung in der Bundesliga schaffen, gäbe es noch einen weiteren Platz für die Liga-Konkurrenz. Und dann sind da ja auch noch die zusätzlichen Einnahmen: Sollte der VfB den Titel holen, kämen zu den 6,5 Millionen für die bisherige Pokal-Saison noch einmal 4,32 Millionen Euro dazu.

"Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin", sangen die ersten mutigen Fans schon, als im Halbfinale gegen Leipzig knapp eine halbe Stunde gespielt war. Und sie sollten Recht behalten. Denn für viele Fans begann die Reiseplanung fürs Finale schon, als noch nicht einmal die leeren Getränke-Becher der Halbfinal-Partie im Stadion beseitigt waren. Und auch der Club selbst versorgte seine Fans schon am Abend mit ersten Infos. Alle, die schon vor dem 1. Januar Mitglied beim VfB waren, können sich für Tickets bewerben – zwei Karten sind allerdings das Maximum. Tickets gibt es in zwei unterschiedlichen Kategorien: für 140 Euro oder 65 Euro pro Karte. Dafür können sich die Fans vom 4. April ab 13 Uhr bis zum 7. April um 23.59 Uhr bewerben. Dann soll, das verspricht der VfB, alle, die sich in diesem Zeitraum beworben haben, gleiche Chancen auf Tickets haben.

Wie kommen Fans, die keine Mitglied sind, an Tickets?

Karten gibt es auch über den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Hier startet der Ticketverkauf am 10. April um 10 Uhr, allerdings ohne Losverfahren. Es gilt: Die Fans, die besonders schnell sind, können sich ihre Final-Karten sichern – maximal vier. Die kosten pro Ticket zwischen 75 und 180 Euro. Wer sich VIP-Tickets gönnen will, kann das ohne einen festgelegten Zeitraum machen.

Den gibt’s offiziell noch nicht, die weißen Shirts mit der roten Aufschrift, die die Stuttgarter Spieler nach dem 3:1-Erfolg gegen RB Leipzig trugen, gibt’s aber bereits jetzt. Der offizielle Dresscode dürfte dann folgen, wenn auch feststeht, wer in Berlin Heimrecht hat und in welcher Kurve die VfB-Fans im Olympiastadion stehen.